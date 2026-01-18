Samsung Galaxy S26 serisinde Pro ve Edge gelmiyor

Pro ve Edge rafa kaldırıldı
Samsung Kolombiya tarafından paylaşılan ve promosyon planlarını içeren bir PDF dokümanına göre Galaxy S26 serisi, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Belgede Galaxy S26 Edge ya da Galaxy S26 Pro adına dair herhangi bir ifade yer almıyor. Bu durum, serinin mevcut ürün yapısını koruyacağını doğruluyor.
Son dönemde ortaya atılan iddialar, Galaxy S26 Edge'in S26 Plus'ın yerini alabileceği, S26 Pro'nun ise standart modelin konumuna geçebileceği yönündeydi. Ancak hem önceki sızıntılar hem de bu son belge, Samsung’un bu yönde bir değişiklik planlamadığını gösteriyor. Dolayısıyla ürün gamında değişim beklenmiyor.
Edge ve Pro modellerinin belgelerde yer almamaları, bu cihazların daha ileri bir tarihe ertelenmiş olabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor. Şirketin Edge gibi niş modeller yerine ana akım kullanıcıyı hedefleyen üçlü yapı üzerinden ilerlemesi ise kafa karışıklığının önüne geçebilir.