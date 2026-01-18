Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 serisinde Pro ve Edge gelmiyor

    Samsung'un Galaxy S26 serisine dair yeni belgeler, ürün gamında Edge ve Pro modellerine yer verilmeyeceğini gösteriyor. Şirket, seriyi üç modelle sınırlı tutuyor.

    Samsung Galaxy S26 serisinde sürpriz: İki model rafa kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S26 serisiyle ilgili belirsizlikler netleşmeye başladı. Daha önce Edge ve Pro isimlendirmelerinin mevcut modellere alternatif olup olmayacağı tartışılırken, Samsung kaynaklı yeni bir belge bu ihtimali büyük ölçüde ortadan kaldırdı. 

    Pro ve Edge rafa kaldırıldı

    Samsung Kolombiya tarafından paylaşılan ve promosyon planlarını içeren bir PDF dokümanına göre Galaxy S26 serisi, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Belgede Galaxy S26 Edge ya da Galaxy S26 Pro adına dair herhangi bir ifade yer almıyor. Bu durum, serinin mevcut ürün yapısını koruyacağını doğruluyor.

    Son dönemde ortaya atılan iddialar, Galaxy S26 Edge'in S26 Plus'ın yerini alabileceği, S26 Pro'nun ise standart modelin konumuna geçebileceği yönündeydi. Ancak hem önceki sızıntılar hem de bu son belge, Samsung’un bu yönde bir değişiklik planlamadığını gösteriyor. Dolayısıyla ürün gamında değişim beklenmiyor.

    Edge ve Pro modellerinin belgelerde yer almamaları, bu cihazların daha ileri bir tarihe ertelenmiş olabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor. Şirketin Edge gibi niş modeller yerine ana akım kullanıcıyı hedefleyen üçlü yapı üzerinden ilerlemesi ise kafa karışıklığının önüne geçebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    takıda xp ne demek ford fiesta 1.4 titanium benzinli yorumlar petekleri kısmak tasarruf sağlar mı s tronic 7 ileri şanzıman toyota corolla 1.6 sol otomatik yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum