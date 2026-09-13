Samsung Galaxy S26 serisine büyük zam geliyor: Üç modelin fiyatı da artabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S26 serisi, küresel ölçekte yaşanan bellek çipi krizinin etkisiyle Güney Kore'de ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalabilir. Şirketin Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin fiyatlarını 1 Ekim 2026'dan itibaren artırmayı değerlendirdiği bildirildi.

Günümüzde RAM ve diğer bellek bileşenlerinin fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar tüketici elektroniği sektörünün tamamını etkiliyor. "RAMageddon" olarak adlandırılan bu süreçte üreticilerin artan bileşen maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Galaxy S26 modellerine 111 dolar zam

Hans Economy tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung, Güney Kore'deki operatörlere gönderdiği bildirimlerde Galaxy S26 serisinin tamamı için aynı miktarda fiyat artışını değerlendiriyor. Buna göre Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'nın fiyatına 149.600 Güney Kore wonu (111 dolar) eklenmesi gündemde.

Zam uygulanması halinde Güney Kore'deki fiyatlar şu şekilde değişecek:

Galaxy S26 : 1.254.000 KRW (934 dolar) → 1.403.600 KRW (1.046 dolar)

: 1.254.000 KRW (934 dolar) → 1.403.600 KRW (1.046 dolar) Galaxy S26+ : 1.452.000 KRW (1.082 dolar) → 1.601.600 KRW (1.194 dolar)

: 1.452.000 KRW (1.082 dolar) → 1.601.600 KRW (1.194 dolar) Galaxy S26 Ultra : 1.797.400 KRW (1.340 dolar) → 1.947.000 KRW (1.451 dolar)

Bellek maliyetleri akıllı telefon fiyatlarını zorluyor

Samsung'un fiyat artışını değerlendirmesinin arkasındaki temel nedenin yükselen bellek maliyetleri olduğu belirtiliyor. Yapay zeka veri merkezlerine yönelik talebin DRAM ve diğer gelişmiş bellek ürünlerine yoğunlaşması, tüketici elektroniğinde kullanılan bellek bileşenlerinin maliyetlerini de yukarı çekiyor.

Bu durum yalnızca Samsung'u değil, sektörün genelini etkiliyor. Apple da yeni iPhone modellerinde önceki nesillere kıyasla fiyat artışına gitmesinin yanı sıra mevcut iPad, Mac ve Apple Watch modellerinde de fiyatları arttırdı.

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Zamlar akıllı telefon satışlarını yavaşlatabilir

Ancak Samsung'un planladığı fiyat artışının sektör açısından bazı riskleri bulunuyor. Dağıtım şirketleri ve perakendeciler, ekonomik koşulların zaten zayıf olduğu bir dönemde akıllı telefon fiyatlarının yükseltilmesinin tüketicileri yeni cihaz satın almaktan daha fazla uzaklaştırmasından endişe ediyor.

Samsung'un fiyat artışının kesinleşip kesinleşmediği ve Güney Kore dışındaki pazarlara uygulanıp uygulanmayacağı ise şu aşamada belirsizliğini koruyor.

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Samsung Galaxy S26 serisine büyük zam geliyor

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