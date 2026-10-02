Samsung Galaxy S26 serisine Türkiye’de dev zam: İşte yeni fiyatlar

Fiyatlar küresel ölçekte yükseldi
Samsung, Galaxy S26 serisinin tüm modellerinde küresel ölçekte 100 dolarlık fiyat artışı uyguladı. Galaxy S26 Ultra’nın 1 TB versiyonunda zam miktarı 200 dolara ulaştı.
Zam sonrasında Galaxy S26’nın 256 GB depolama alanına sahip temel modeli 999 dolara yükseldi. Daha önce 899 dolar olan telefon böylece yüzde 11,1 oranında zamlandı. 512 GB modelin fiyatı ise 1.099 dolardan 1.199 dolara çıktı.
Galaxy S26 Plus’ın 256 GB modeli 1.099 dolardan 1.199 dolara, 512 GB versiyonu ise 1.299 dolardan 1.399 dolara yükseldi. Galaxy S26 Ultra tarafında 256 GB model 1.299 dolardan 1.399 dolara, 512 GB model 1.499 dolardan 1.599 dolara çıktı. 1 TB kapasiteli Galaxy S26 Ultra ise 1.799 dolardan 1.999 dolara yükselerek serideki en büyük fiyat artışını gördü.
Samsung, Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinin lansmanında da önceki nesle kıyasla 100 dolarlık bir fiyat artışı yapmıştı. Şirket, o dönemde artışın nedenleri arasında RAM maliyetlerindeki yükselişi göstermişti.
Türkiye fiyatları iki hafta içinde ikinci kez arttı
Küresel ölçekteki yeni fiyat artışının ardından Samsung Türkiye de Galaxy S26 serisinin fiyatlarını yeniden güncelledi. Üstelik bu değişiklik, Türkiye’de yapılan son zamdan yalnızca iki hafta sonra geldi.
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Zam Oranı
|Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
|119.999 TL
|132.999 TL
|%10,83
|Galaxy S26 12/256 GB
|77.999 TL
|86.999 TL
|%11,54
|Galaxy S26+ 12/256 GB
|97.999 TL
|103.999 TL
|%6,12
Samsung Türkiye’nin internet sitesindeki güncel fiyatlara göre Galaxy S26 256 GB 86.999 TL, Galaxy S26 Plus 256 GB 103.999 TL, Galaxy S26 Ultra 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model ise 132.999 TL fiyatla satışta.
Şubat ayında tanıtılan telefonların çıkış fiyatları ise şu şekildeydi:
- Galaxy S26 Ultra 12/256 GB: 109.999 TL
- Galaxy S26 12/256 GB: 70.499 TL
- Galaxy S26 Plus 12GB/256 GB: 82.499 TL
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