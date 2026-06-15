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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy akıllı telefonlarında uzun süredir eksikliği hissedilen bir özelliği nihayet kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Android ekosisteminde özellikle diğer üreticilerin cihazlarında yıllardır bulunan gerçek zamanlı ağ hızı göstergesi, One UI 9 ile Galaxy telefonlara geliyor.

Samsung telefonlara yeni durum çubuğu özelliği

Yeni özellik şu anda Android 17 tabanlı One UI 9 beta sürümünü çalıştıran Galaxy S26 serisi cihazlarda kullanılabiliyor. Özellik, Samsung'un özelleştirme uygulaması Good Lock içerisinde yer alan QuickStar modülü üzerinden etkinleştiriliyor. Daha önce Galaxy kullanıcıları internet hızını durum çubuğunda gösterebilmek için üçüncü taraf uygulamalara veya root işlemlerine ihtiyaç duyuyordu. One UI 9 ile birlikte ise bu gereksinim ortadan kalkıyor.

Ağ hızı göstergesi nasıl etkinleştiriliyor?

Özelliği kullanabilmek için öncelikle Good Lock uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Ardından QuickStar eklentisinin 15.7.00.27 veya daha yeni sürümünün kurulması gerekiyor. Daha sonrasında QuickStar özelliği üzerinden "Network Speed" bölümünün seçilmesi yeterli. Bu işlemin ardından ekranın sağ üst köşesinde gerçek zamanlı ağ hızı bilgisi görüntülenmeye başlıyor.

Samsung'un ağ hızı göstergesi özelliğini eski One UI sürümlerine getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor. Şimdilik yalnızca One UI 9 beta sürümünü kullanan Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinde destekleniyor.

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Öte yandan Samsung, One UI 9 geliştirmelerini hızlandırmış durumda. Android 17 tabanlı yeni sürümün kararlı versiyonunun Temmuz 2026'da yayınlanması beklenirken, önümüzdeki dönemde daha fazla Galaxy cihazın beta programına dahil olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S26 serisine yıllardır beklenen özellik geldi

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