Samsung Galaxy S26 serisinin resmi görselleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 serisini tanıtımına bir aydan kısa süre kalmışken, telefonların resmi görselleri ilk kez yayınlandı. Android Headlines tarafından yayınlanan görseller, daha önce ortaya çıkan görüntüleri doğruluyor.

Galaxy S26 Ultra'nın görsellerine baktığımızda, telefonun selefine göre daha yuvarlak köşelere sahip olduğu dikkatleri çekiyor. Buna rağmen cihaz nispeten köşeli bir yapıda. Ön kamera deliğinin de selefine kıyasla daha büyük olduğu görülüyor. Bu sayede selfie çekimlerinde daha geniş bir görüş açısı sunulacağı belirtiliyor.

Arka tarafta ise, alt alta sıralı üç kamera artık bir kamera adasının içinde yer alıyor. Bu kamera adası selefine göre daha fazla çıkıntılı. Dolayısıyla, Galaxy S26 Ultra'nın masa üzerinde daha fazla sallanacağını söyleyebiliriz.

Resimlerde Kobalt Moru ve Siyah olmak üzere iki renk yer alıyor. Ancak, daha önce sızdırılan bilgilere göre telefon, Siyah, Beyaz, Gümüş Gölge, Gökyüzü Mavisi, Kobalt Moru ve Pembe Altın renklerinde piyasaya sürülecek.

Galaxy S26 ve S26 Plus modelleri de aynı tasarım anlayışını sürdürüyor. Arka tarafta yine üçlü kamera kurulumu devam ederken, bu kameralar S26 Ultra'da olduğu gibi bir kamera adasının içerine taşınmış.

Samsung Galaxy S26 Ultra beklenen özellikler

Sızan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, 6,9 inçlik QHD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Depolama alanı 256 GB'dan başlarak 1 TB'a kadar uznaacak. Cihazın boyutları 163,6 x 78,1 x 7,9 mm, ağırlığı ise 214 gram olacak.

Cihazda 5.000 mAh'lik bir pil bulunacak ve S Pen de paket içeriğinde yer alacak. Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç olacak. Ana kamera 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. 50 megapiksel ultra geniş açılı kameraya, 10 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel periskop telefoto kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise cihaz 12 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera sunacak.

Samsung Galaxy S26 ve S26 Plus beklenen özellikler

Serinin temel modeli Galaxy S26, 6,3 inçlik FullHD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Başlangıç depolama alanı 256 GB'a yükseltilen model, 4300 mAh'lik daha büyük batarya ile gelecek. Telefonun boyutları boyutları 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, ağırlığı ise 137 gram olacak.

Telefonda 50 megapiksel ana kameranın yanı sıra 12 megapiksel ultra geniş açılı ve 10 megapiksel telefoto kamera da yer alacak. Önde ise 12 megapiksel selfie kamerası yer almaya devam edecek.

Galaxy S26 Plus ise 6,7 ​​inçlik QHD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. 4900 mAh kapasiteli bataryayla gelecek olan cihaz, 158,4 x 75,8 x 7,3 mm ölçülere ve 190 gram ağırlığa sahip olacak. Kamera kurulumu ise standart modelle aynı olacak.

Bugün sızan bir görselle teyit edildiği üzere, Galaxy S26 serisi 25 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

