Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 serisinin resmi görselleri sızdırıldı

    Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 serisini tanıtımına az kala, telefonların resmi görselleri ilk kez yayınlandı. İşte telefonların tasarımı ve beklenen özellikleri...

    Samsung Galaxy S26 serisinin resmi görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 serisini tanıtımına bir aydan kısa süre kalmışken, telefonların resmi görselleri ilk kez yayınlandı. Android Headlines tarafından yayınlanan görseller, daha önce ortaya çıkan görüntüleri doğruluyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın görsellerine baktığımızda, telefonun selefine göre daha yuvarlak köşelere sahip olduğu dikkatleri çekiyor. Buna rağmen cihaz nispeten köşeli bir yapıda. Ön kamera deliğinin de selefine kıyasla daha büyük olduğu görülüyor. Bu sayede selfie çekimlerinde daha geniş bir görüş açısı sunulacağı belirtiliyor. 

    Samsung Galaxy S26 serisinin resmi görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S26 serisinin resmi görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Arka tarafta ise, alt alta sıralı üç kamera artık bir kamera adasının içinde yer alıyor. Bu kamera adası selefine göre daha fazla çıkıntılı. Dolayısıyla, Galaxy S26 Ultra'nın masa üzerinde daha fazla sallanacağını söyleyebiliriz.

    Resimlerde Kobalt Moru ve Siyah olmak üzere iki renk yer alıyor. Ancak, daha önce sızdırılan bilgilere göre telefon, Siyah, Beyaz, Gümüş Gölge, Gökyüzü Mavisi, Kobalt Moru ve Pembe Altın renklerinde piyasaya sürülecek.

    Galaxy S26 ve S26 Plus modelleri de aynı tasarım anlayışını sürdürüyor. Arka tarafta yine üçlü kamera kurulumu devam ederken, bu kameralar S26 Ultra'da olduğu gibi bir kamera adasının içerine taşınmış.

    Samsung Galaxy S26 serisinin resmi görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S26 serisinin resmi görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S26 Ultra beklenen özellikler

    Sızan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, 6,9 inçlik QHD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Depolama alanı 256 GB'dan başlarak 1 TB'a kadar uznaacak. Cihazın boyutları 163,6 x 78,1 x 7,9 mm, ağırlığı ise 214 gram olacak.

    Cihazda 5.000 mAh'lik bir pil bulunacak ve S Pen de paket içeriğinde yer alacak. Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç olacak. Ana kamera 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. 50 megapiksel ultra geniş açılı kameraya, 10 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel periskop telefoto kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise cihaz 12 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera sunacak.

    Samsung Galaxy S26 ve S26 Plus beklenen özellikler

    Serinin temel modeli Galaxy S26,  6,3 inçlik FullHD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Başlangıç depolama alanı 256 GB'a yükseltilen model, 4300 mAh'lik daha büyük batarya ile gelecek. Telefonun boyutları boyutları 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, ağırlığı ise 137 gram olacak.

    Telefonda 50 megapiksel ana kameranın yanı sıra 12 megapiksel ultra geniş açılı ve 10 megapiksel telefoto kamera da yer alacak. Önde ise 12 megapiksel selfie kamerası yer almaya devam edecek.

    Galaxy S26 Plus ise 6,7 ​​inçlik QHD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. 4900 mAh kapasiteli bataryayla gelecek olan cihaz, 158,4 x 75,8 x 7,3 mm ölçülere ve 190 gram ağırlığa sahip olacak. Kamera kurulumu ise standart modelle aynı olacak.

    Bugün sızan bir görselle teyit edildiği üzere, Galaxy S26 serisi 25 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

    Kaynakça https://www.androidheadlines.com/samsung-galaxy-s26-ultra-design https://www.androidheadlines.com/samsung-galaxy-s26
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 4 kalorifer ısıtmıyor ativan kullananlar kadınlar kulübü telefon şarj oluyor ama yüzdesi değişmiyor sürüş stabilizasyonu arızası bmw dsg sıfırlama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum