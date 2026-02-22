Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım afişleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Samsung’un 25 Şubat’ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde sızdırılan resmi görünümlü tanıtım materyalleri, Galaxy S26 serisinin teknik çerçevesini büyük ölçüde netleştirdi. Paylaşılan görsellerde Galaxy S26, S26+ ve Galaxy S26 Ultra modelleri ile birlikte Galaxy Buds 4 serisi de yer alıyor. Ancak en dikkat çekici detay, Galaxy S26 Ultra’nın pil kapasitesi ve şarj hızında önceki nesle kıyasla kayda değer bir değişiklik görünmemesi oldu.

Galaxy S26 Ultra, 5.000 mAh pil ve 30 dakikada %75 şarj ile geliyor

Sızdırılan teknik bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, 5.000 mAh kapasiteli bataryasını koruyor. Samsung’un tanıtım materyalinde pil ömrü için yaklaşık 31 saatlik kullanım süresi vurgulanıyor. Bu değer, geçen yılki modelle benzer bir dayanıklılık seviyesine işaret ediyor. Ancak yeni nesil Snapdragon işlemcinin güç yönetimindeki iyileştirmeleri, teorik olarak aynı batarya kapasitesiyle daha dengeli performans sunulmasını mümkün kılabilir.

Tam Boyutta Gör Şarj tarafında ise cihazın 30 dakikada yüzde 75 doluluğa ulaştığı belirtiliyor. Bu oran, geçen yılki modelle benzer seviyede görünüyor. 60W hızlı şarj söylentileri gündeme gelmiş olsa da sızdırılan materyallerde pratikte dramatik bir sıçrama olduğu izlenimi oluşmuyor. Günlük kullanım perspektifinden bakıldığında, yarım saatlik bir şarj süresinde yüzde 75 seviyesine ulaşmak hâlâ rekabetçi bir değer. Ancak Çinli üreticilerin 100W ve üzeri hızlı şarj çözümleri sunduğu bir pazarda, Samsung’un daha temkinli bir yaklaşım benimsediği söylenebilir.

Kamera tarafında donanım diziliminin değişmediği görülüyor. Galaxy S26 Ultra’da 200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto, 50 MP ultra geniş açı, 10 MP 3x telefoto ve 12 MP ön kamera kombinasyonu yer alıyor. Bu kurulum, çok yönlü çekim kabiliyeti sunmayı hedefliyor. Telefoto lenslerin çift yapılandırması ise farklı odak uzaklıklarında optik yakınlaştırma sunarak hibrit çözümlere olan bağımlılığı azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Tanıtım materyallerinde dikkat çeken bir diğer unsur, Galaxy AI markalamasının belirgin biçimde öne çıkarılması. Samsung, yeni modelin kamerasını yapay zekâ desteğiyle şimdiye kadarki en parlak ve en kolay deneyim olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım, fotoğraf çektikten sonra düzenleme yapmak yerine çekim sürecini akıllı yazılımla optimize etmeyi hedefliyor.

Sızdırılan görsellerde öne çıkan bir başka yenilik ise Gizlilik Ekranı özelliği. Ekranın farklı açılardan bakıldığında karartılabildiği gösteriliyor. Önceki sızıntılarda bu özelliğin belirli alanlara, örneğin bildirimlere, uygulanabileceği belirtilmişti. Yeni görseller ise tüm ekranın da karartılabileceğini işaret ediyor. Son olarak donanım tarafında en yeni Snapdragon çipinin kullanılması bekleniyor ve sızdırılan belgelerde de performans artışına vurgu yapılıyor.

