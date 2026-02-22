Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım afişleri sızdırıldı

Galaxy S26 Ultra, 5.000 mAh pil ve 30 dakikada %75 şarj ile geliyor
Sızdırılan teknik bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, 5.000 mAh kapasiteli bataryasını koruyor. Samsung’un tanıtım materyalinde pil ömrü için yaklaşık 31 saatlik kullanım süresi vurgulanıyor. Bu değer, geçen yılki modelle benzer bir dayanıklılık seviyesine işaret ediyor. Ancak yeni nesil Snapdragon işlemcinin güç yönetimindeki iyileştirmeleri, teorik olarak aynı batarya kapasitesiyle daha dengeli performans sunulmasını mümkün kılabilir.
Kamera tarafında donanım diziliminin değişmediği görülüyor. Galaxy S26 Ultra’da 200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto, 50 MP ultra geniş açı, 10 MP 3x telefoto ve 12 MP ön kamera kombinasyonu yer alıyor. Bu kurulum, çok yönlü çekim kabiliyeti sunmayı hedefliyor. Telefoto lenslerin çift yapılandırması ise farklı odak uzaklıklarında optik yakınlaştırma sunarak hibrit çözümlere olan bağımlılığı azaltıyor.
Sızdırılan görsellerde öne çıkan bir başka yenilik ise Gizlilik Ekranı özelliği. Ekranın farklı açılardan bakıldığında karartılabildiği gösteriliyor. Önceki sızıntılarda bu özelliğin belirli alanlara, örneğin bildirimlere, uygulanabileceği belirtilmişti. Yeni görseller ise tüm ekranın da karartılabileceğini işaret ediyor. Son olarak donanım tarafında en yeni Snapdragon çipinin kullanılması bekleniyor ve sızdırılan belgelerde de performans artışına vurgu yapılıyor.
