Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: 25 Şubat’ta geliyor!

    Samsung’un Galaxy S26 serisi için tarih netleşti. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Unpacked etkinliği 25 Şubat 2026’da yapılacak. Telefonlar ise mart ayında raflarda olacak.

    Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi, sızdırılan bir tanıtım görseliyle ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre şirket, alışılmış lansman takviminden saparak bu yıl Galaxy S26 ailesini önceki modellere kıyasla daha geç tanıtmayı planlıyor.

    Galaxy Unpacked etkinliği 25 Şubat’ta

    Sızıntılarıyla tanınan Evan Blass tarafından paylaşılan ve Samsung’a ait olduğu belirtilen tanıtım görselinde Galaxy Unpacked etkinliği için 25 Şubat 2026 tarihi yer alıyor. Görselde Galaxy S26 adına doğrudan bir atıf bulunmasa da Samsung’un amiral gemisi Galaxy S serisini genellikle bu etkinlik kapsamında tanıttığı biliniyor. Dolayısıyla söz konusu tarihte Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu tarih, daha önce ortaya atılan raporlarla da örtüşüyor.

    Geçtiğimiz yıl Galaxy S25 serisi 22 Ocak 2025 tarihinde duyurulmuştu. Yeni takvime göre Samsung’un Galaxy S26 serisini yaklaşık bir aydan fazla gecikmeyle tanıtacağı görülüyor. Ek olarak yeni modellerin 11 Mart 2026 itibarıyla satışa sunulması bekleniyor. Ön siparişlerin ise lansmandan hemen sonra başlayacağı bildiriliyor.

    Galaxy S26 serisinin yanı sıra Samsung’un aynı Unpacked etkinliğinde Galaxy Buds 4 kulaklık ailesini de tanıtması bekleniyor. Uzun süredir gündemde olan bu yeni nesil TWS kulaklıklar hakkında tasarımdan yeni jest kontrol özelliklerine kadar pek çok detay daha önce sızdırılmıştı. Yeni kulaklıkların Galaxy Buds 3 serisiyle aynı fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    passolig telefon numarası güncelleme audi a3 8y tcl sinyal yok açık mı ps4 nasıl kapatılır huawei klavye i harfi yazmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum