Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: 25 Şubat’ta geliyor!

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi, sızdırılan bir tanıtım görseliyle ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre şirket, alışılmış lansman takviminden saparak bu yıl Galaxy S26 ailesini önceki modellere kıyasla daha geç tanıtmayı planlıyor.

Galaxy Unpacked etkinliği 25 Şubat’ta

Sızıntılarıyla tanınan Evan Blass tarafından paylaşılan ve Samsung’a ait olduğu belirtilen tanıtım görselinde Galaxy Unpacked etkinliği için 25 Şubat 2026 tarihi yer alıyor. Görselde Galaxy S26 adına doğrudan bir atıf bulunmasa da Samsung’un amiral gemisi Galaxy S serisini genellikle bu etkinlik kapsamında tanıttığı biliniyor. Dolayısıyla söz konusu tarihte Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu tarih, daha önce ortaya atılan raporlarla da örtüşüyor.

Geçtiğimiz yıl Galaxy S25 serisi 22 Ocak 2025 tarihinde duyurulmuştu. Yeni takvime göre Samsung’un Galaxy S26 serisini yaklaşık bir aydan fazla gecikmeyle tanıtacağı görülüyor. Ek olarak yeni modellerin 11 Mart 2026 itibarıyla satışa sunulması bekleniyor. Ön siparişlerin ise lansmandan hemen sonra başlayacağı bildiriliyor.

Galaxy S26 serisinin yanı sıra Samsung’un aynı Unpacked etkinliğinde Galaxy Buds 4 kulaklık ailesini de tanıtması bekleniyor. Uzun süredir gündemde olan bu yeni nesil TWS kulaklıklar hakkında tasarımdan yeni jest kontrol özelliklerine kadar pek çok detay daha önce sızdırılmıştı. Yeni kulaklıkların Galaxy Buds 3 serisiyle aynı fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.

