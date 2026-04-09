    Samsung, yüksek talep nedeniyle Galaxy S26 serisinin üretimini artırıyor

    Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonları güçlü performans sergiliyor. Şirketin Galaxy S26 serisi için bileşen siparişlerini artırdığı bildiriliyor.           

    Samsung, Galaxy S26 serisinin üretimini artırıyor
    Samsung’un, Galaxy S26 serisi için bileşen siparişlerini bu ay artırdığı bildiriliyor. Şirketin en yeni amiral gemisi telefonları güçlü bir performans sergiliyor ve tahminlere göre S26 serisi, Galaxy S25 serisi satışlarını az da olsa geride bırakabilir.

    Galaxy S26 Ultra en çok ilgi gören model oldu

    Seride en çok ilgi gören modelin Galaxy S26 Ultra olduğu belirtiliyor. Özellikle “Privacy Display” (Gizlilik Ekranı) özelliğinin kullanıcılar tarafından beğenilmesi talebi yükseltmiş görünüyor.

    ZDNet Korea’nın haberine göre Samsung, tedarikçilerinden Nisan ayında S26 serisine ait parça üretimini 3 milyon adede çıkarmalarını istedi. Bu rakam, Mart ayındaki ilk planlamaya göre 600 bin adet daha fazla. Model bazında, standart model 500.000 adet, Ultra model ise 200.000 adet artarken, Plus model 100.000 adet azaldı. En büyük artış yüzdesel olarak temel modelde görülse de toplam talepte Ultra modeli açık ara önde yer alıyor.

    Tedarik zincirinden bir yetkiliye göre, Mart 2026’da verilen siparişler beklentilerin üzerine çıktı, bu parçalar Nisan üretiminde kullanılıyor. Aynı kaynak, Ultra modelin serinin toplam talebinin %70'inden fazlasını oluşturduğunu, bunun da Galaxy S serisi tarihindeki en yüksek oran olduğunu belirtiyor.

    Öte yandan, son bir yılda artan bellek fiyatları kârlılığı olumsuz etkileyebilir. Buna rağmen Samsung’un sevkiyat açısından güçlü kalması bekleniyor. Şirketin mobil birimi Samsung MX, yarı iletken kolu Samsung DS sayesinde DRAM ve NAND tedarikini güvence altına almış durumda. Bu da bazı Çinli rakiplere karşı önemli bir avantaj sağlıyor.

    Raporda ayrıca, orta segment cihazlara yönelik üretim hedeflerinin düşürüldüğü de belirtiliyor. Örneğin Galaxy A57 için planlanan 1,8 milyon adetlik üretim 1,6 milyona çekilirken, Galaxy A17 için hedef 4,4 milyondan 3,9 milyona indirildi.

    Genel olarak, bellek krizi nedeniyle orta ve giriş segment telefon satışlarının bu yıl düşmesi bekleniyor. Bellek maliyetlerinin diğer bileşenlere kıyasla artması, üreticilerin uygun fiyatlı cihazları aynı seviyede fiyatlandırmasını zorlaştırıyor.

