Samsung Galaxy S26 serisini doğruladı: Exynos 2600 ve AI odaklı yenilikler yolda

Samsung Galaxy S26 serisinin özelliklerini duyurdu
Kaçıranlar için Galaxy S26 serisine dair şu ana kadar sızdırılan bilgiler, karışık bir tablo çizmişti. Exynos 2600'ün Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yerini alabileceği, Galaxy S26 Edge modelinin iptal edilip Plus modelinin geri döneceği iddiaları paylaşıldı. Hatta bu değişikliklerin tanıtım tarihini 2026 Mart ayına kadar erteleyebileceğinden sizlere bahsetmiştik.
Samsung Mobil Deneyim (MX) bölümü Başkan Yardımcısı Daniel Araujo ise, yatırımcılara yaptığı açıklamada serinin "yeni nesil yapay zeka ile kullanıcı deneyimini dönüştüreceğini, ikinci nesil özel çipsetiyle daha güçlü performans ve yeni kamera sensörleri sunacağını" belirtti. Bu açıklama ise, bazı iddiaları dolaylı yoldan doğruyor. Yani Exynos 2600'ün geliştirildiği kesinleşti. 2nm üretim sürecine sahip olan yeni çip, bu kez Qualcomm'un 3nm çözümüne yakın bir performans sunacak.
Kamera tarafında ise net detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak ana sensörün Sony'nin 50MP 1.0µm çözünürlüklü sensörü veya Samsung'un yeni 50MP sensörü olabileceği söyleniyor. Galaxy S26 Ultra modeli içinse 3x telefoto kamerada 10MP'den 12MP'e geçiş yapılacağı yönünde bilgiler mevcut. Bu küçük değişim, Samsung'un "yeni sensörler" vurgusuyla da uyumlu.
Şirketin üretim planında yaşanan değişiklikler ve model yeniden yapılanması nedeniyle Galaxy S26 serisinin piyasaya çıkışı, geçen yıla kıyasla birkaç ay gecikebilir.
Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım
Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )
