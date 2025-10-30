Samsung Galaxy S26 serisini doğruladı: Exynos 2600 ve AI odaklı yenilikler yolda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yaklaşan Galaxy S26 serisine dair ilk resmi duyuruyu yaptı. Şirketin üçüncü çeyrek kazanç toplantısında paylaşılan bilgilere göre, seride "yeni nesil yapay zeka", güncellenmiş bir çipset ve yeni kamera sensörleri bulunacak. İşte tüm beklenenler

Samsung Galaxy S26 serisinin özelliklerini duyurdu

Kaçıranlar için Galaxy S26 serisine dair şu ana kadar sızdırılan bilgiler, karışık bir tablo çizmişti. Exynos 2600'ün Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yerini alabileceği, Galaxy S26 Edge modelinin iptal edilip Plus modelinin geri döneceği iddiaları paylaşıldı. Hatta bu değişikliklerin tanıtım tarihini 2026 Mart ayına kadar erteleyebileceğinden sizlere bahsetmiştik.

Samsung Mobil Deneyim (MX) bölümü Başkan Yardımcısı Daniel Araujo ise, yatırımcılara yaptığı açıklamada serinin "yeni nesil yapay zeka ile kullanıcı deneyimini dönüştüreceğini, ikinci nesil özel çipsetiyle daha güçlü performans ve yeni kamera sensörleri sunacağını" belirtti. Bu açıklama ise, bazı iddiaları dolaylı yoldan doğruyor. Yani Exynos 2600'ün geliştirildiği kesinleşti. 2nm üretim sürecine sahip olan yeni çip, bu kez Qualcomm'un 3nm çözümüne yakın bir performans sunacak.

Kamera tarafında ise net detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak ana sensörün Sony'nin 50MP 1.0µm çözünürlüklü sensörü veya Samsung'un yeni 50MP sensörü olabileceği söyleniyor. Galaxy S26 Ultra modeli içinse 3x telefoto kamerada 10MP'den 12MP'e geçiş yapılacağı yönünde bilgiler mevcut. Bu küçük değişim, Samsung'un "yeni sensörler" vurgusuyla da uyumlu.

Galaxy S26 serisinin üretimi gecikti: Lansman ertelenebilir 6 gün önce eklendi

Şirketin üretim planında yaşanan değişiklikler ve model yeniden yapılanması nedeniyle Galaxy S26 serisinin piyasaya çıkışı, geçen yıla kıyasla birkaç ay gecikebilir.

