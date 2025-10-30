Giriş
    Samsung Galaxy S26 serisini doğruladı: Exynos 2600 ve AI odaklı yenilikler yolda

    Samsung, Galaxy S26 serisi hakkında ilk resmi açıklamasını yaptı. Şirket, yeni nesil yapay zekâ, 2nm Exynos 2600 çipset ve güncellenmiş kamera sensörleriyle serinin detaylarını paylaştı.

    Samsung Galaxy S26 serisinin yeni özelliklerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, yaklaşan Galaxy S26 serisine dair ilk resmi duyuruyu yaptı. Şirketin üçüncü çeyrek kazanç toplantısında paylaşılan bilgilere göre, seride "yeni nesil yapay zeka", güncellenmiş bir çipset ve yeni kamera sensörleri bulunacak. İşte tüm beklenenler

    Samsung Galaxy S26 serisinin özelliklerini duyurdu

    Kaçıranlar için Galaxy S26 serisine dair şu ana kadar sızdırılan bilgiler, karışık bir tablo çizmişti. Exynos 2600'ün Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yerini alabileceği, Galaxy S26 Edge modelinin iptal edilip Plus modelinin geri döneceği iddiaları paylaşıldı. Hatta bu değişikliklerin tanıtım tarihini 2026 Mart ayına kadar erteleyebileceğinden sizlere bahsetmiştik.

    Samsung Mobil Deneyim (MX) bölümü Başkan Yardımcısı Daniel Araujo ise, yatırımcılara yaptığı açıklamada serinin "yeni nesil yapay zeka ile kullanıcı deneyimini dönüştüreceğini, ikinci nesil özel çipsetiyle daha güçlü performans ve yeni kamera sensörleri sunacağını" belirtti. Bu açıklama ise, bazı iddiaları dolaylı yoldan doğruyor. Yani Exynos 2600'ün geliştirildiği kesinleşti. 2nm üretim sürecine sahip olan yeni çip, bu kez Qualcomm'un 3nm çözümüne yakın bir performans sunacak. 

    Kamera tarafında ise net detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak ana sensörün Sony'nin 50MP 1.0µm çözünürlüklü sensörü veya Samsung'un yeni 50MP sensörü olabileceği söyleniyor. Galaxy S26 Ultra modeli içinse 3x telefoto kamerada 10MP'den 12MP'e geçiş yapılacağı yönünde bilgiler mevcut. Bu küçük değişim, Samsung'un "yeni sensörler" vurgusuyla da uyumlu.

    Şirketin üretim planında yaşanan değişiklikler ve model yeniden yapılanması nedeniyle Galaxy S26 serisinin piyasaya çıkışı, geçen yıla kıyasla birkaç ay gecikebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    S
    sekomiko 11 dakika önce

    M
    matarese 17 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    Profil resmi
    pakimeno 1 saat önce

    Profil resmi
    Pozitron~ 1 saat önce

    1
    1080pHD 1 saat önce

    Profil resmi
    elenthari 2 saat önce

    Profil resmi
    waybe 2 saat önce

    Profil resmi
    Dumanus 2 saat önce

    Profil resmi
    SED77 2 saat önce

    C
    cagkan007 2 saat önce

    Profil resmi
    Pentagramet 2 saat önce

    Profil resmi
    kurttan 3 saat önce

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    Profil resmi
    splendour41 3 saat önce

    Profil resmi
    FiveRoaD 4 saat önce

    K
    Kolloidall 4 saat önce

    Profil resmi
    SED77 4 saat önce

    Profil resmi
    Hakan 4 saat önce

    Profil resmi
    Shinigami35 4 saat önce

    Profil resmi
    s.uzun 5 saat önce

    P
    pskillercheto 5 saat önce

