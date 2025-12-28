Samsung Galaxy S26 uydu tabanlı sesli görüşme ile gelebilir

Samsung Galaxy S26 sürprizi
Samsung’un dünyanın ilk 2nm mobil yongası olarak lanse ettiği Exynos 2600 üzerinde yer alan Exynos Modem 5410 önemli gelişmeleri de beraberinde getiriyor. LTE DTC, NB IoT NTN ve NR NTN iletişim bantlarına destek sunan modem böylece çöl ya da okyanus gibi geniş bölgelerde konum ya da SMS gönderimi yapabiliyor.
LTE DTC ve NR NTN iletişim bantları ise uydu tabanlı sesli görüşme ya da görüntülü görüşme gibi yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Uyumlu uydu iletişim sağlayıcıları ile yapılacak anlaşmalar sonrasında bu iletişim türleri de mümkün olabilecek.
5G tarafında 14.79Gbps hızlarına kadar çıkabilen yeni modemin ilk olarak kısıtlı bölgelerde Galaxy S26 Ultra amiral gemisinde ve Galaxy Z Flip 8 katlanabilir telefon modelinde kullanılması bekleniyor. Samsung yeni yılda geniş bir pazarda Snapdragon Elite yongasına yer vereceği için Exynos Modem 5410 da sınırlı erişimde kalacak.