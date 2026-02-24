Giriş
    Samsung, Galaxy S26 tanıtım videosunda Apple ile dalga geçti

    Samsung, Unpacked etkinliği öncesinde Apple'ı tiye alan bir reklam videosu yayınladı. Reklamda Galaxy S26'nın fotoğraf düzenlemedeki pratikliğine vurgu yapılıyor.

    samsung galaxy s26 tanıtım apple iphone ile dalga geçti Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yıl erken davranarak büyük Unpacked etkinliği öncesinde Apple’ı tiye aldı. Yeni Galaxy S26 tanıtım videosunda iPhone'lardaki fotoğraf düzenleme sınırlamalarına dikkat çekiliyor.

    Reklam, eski çentikli tasarıma ve arkada kare kamera düzenine sahip bir iPhone’u kullanan bir kadınla başlıyor. İronik olan, Samsung'un Dynamic Island'ı benimsemiş olan son model iPhone'ları kullanmaktan kaçınması. Kadın, eski sevgilisini bir fotoğraftan silmeye çalışıyor. Dokunuyor, siliyor ve tekrar deniyor… ancak istediği sonucu alamıyor. Mesaj açık: Apple'ın sözde nesne kaldırma özelliği hala geride kalıyor.

    Samsung, reklam vdieosunda “Telefonunuz bunu yapabilir mi?” ifadesini kullanarak Apple'ın adını anmadan mesajını gönderiyor. iPhone 17 serisi ve iOS 26 yapay zeka hamlesi bağlamında, bir meydan okuma gibi görülebilir.

    Samsung, Apple'ı güvenli, kontrollü ve sınırlayıcı olarak görüyor.

    Fotoğraftaki bir nesneyi kaldırmak yeni bir şey değil. Samsung, yıllardır Galeri uygulaması içinde nesne kaldırma özelliğini sunuyor. Ancak, Galaxy AI sayesinde işlem çok daha hızlı, kolay ve kusursuz gerçekleştiriliyor. Apple'ın son iOS sürümlerindeki “Düzelt” aracı, temel obje kaldırma işlemlerini gerçekleştiriyor ancak Samsung'un aksine işlem cihaz içinde gerçekleştiriliyor. Neticede, karmaşık arka planlarda genellikle istenilmeyen sonuçlar alınıyor.

