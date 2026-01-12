Giriş
    Samsung Galaxy S26 Ultra çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

    Samsung Galaxy S26 Ultra, lansman tarihine sayılı günler kala performans testinde görüntülendi. Amiral gemisi model, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile geliyor. İşte erken sonuçlar...

    Samsung Galaxy S26 Ultra çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S26 serisi için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktı ve bu sayede neler beklememiz gerektiğine dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak Galaxy S26 Ultra, tanıtımdan hemen önce performans testinde görüntülendi. 

    Samsung Galaxy S26 Ultra çıkmadan test edildi

    Listelemeye göre Galaxy S26 Ultra, 12 GB RAM ve Android işletim sistemiyle test edildi. Telefona güç veren Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinde ise ilginç bir saat hızı tercihi göze çarpıyor. İşlemcinin iki performans çekirdeği 4,20GHz hızında çalışırken, bu değer çipin varsayılan 4,61GHz frekansının altında listelenmiş. Altı adet verimlilik çekirdeği ise 3,63GHz hızında çalışıyor ve bu tarafta bir değişiklik bulunmuyor.

    Saat hızlarındaki bu düşüşe rağmen Galaxy S26 Ultra, Geekbench 6 testinde tekli çekirdekte 3.466, çoklu çekirdekte ise 11.035 puan almayı başarıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Xiaomi 17 Ultra'nın tek çekirdekte 3,559, çoklu çekirdekte ise 10,854 puan aldığını söyleyelim. Elbette bu tür sentetik testlerin kısa süreli yük altında çalıştığını unutmamak gerekiyor.

    Geekbench 6, uzun süreli performans ve termal davranış hakkında net bir tablo sunmuyor. Bu nedenle Galaxy S26 Ultra'nın sürdürülebilir performansı için 3DMark Wildlife Extreme gibi testler daha belirleyici olacak. Tanıtıma yaklaşıldıkça Snapdragon 8 Elite Gen 5'in varsayılan saat hızlarına çıkması ve daha yüksek skorların görülmesi olası. 

