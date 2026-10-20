Samsung, Galaxy S26 Ultra'daki donma sorununu kabul etti

Tam Boyutta Gör Bazı Galaxy S26 Ultra kullanıcıları, One UI 9'a güncelleme aşamasında cihazın donduğunu bildirmişti. Samsung, bu sorunu kabul edip geçici çözüm yolunu paylaştı.

One UI 9'a güncellerken dikkat: Telefonunuz takılı kalabilir! 1 hf. önce eklendi

Galaxy S26 Ultra için One UI 9 sorunlu geldi. Yeni yazılımdaki bir hata nedeniyle cihaz kurulum ekranında aniden donuyor. Bir süredir kullanıcılar tarafından bildirilen bu sorunu artık Samsung da kabul etti ve etkilenen kullanıcılar için geçici bir çözüm yolu sundu.

Samsung'dan iki geçici çözüm

Samsung Members topluluk platformunda paylaşılan donma sorununa ilişkin olarak resmi iki çözüm yolu bulunuyor. Birincisi; mobil ağ yerine Wi-Fi ağına geçiş yaparak bu sayfa atlanabiliyor. İkinci olarak; Samsung Hesabı'na resmi Samsung Hesabı sitesinden giriş yapmak.

Kaç cihazı etkilediği bilinmiyor

Donma sorunu, belirli operatör ağlarında Samsung Hesabı ile bağlantılı görünüyor. Kurulum ekranında ortaya çıkan bu hata, aslında çok daha geniş bir cihaz yelpazesini etkiliyor olabilir. Her kullanıcı büyük bir güncellemeden sonra telefonunu sıfırlamadığı için, sorun henüz birçok tüketici tarafından fark edilmedi.

Samsung güncelleme hazırlığında

Bununla birlikte Samsung, donma sorununu kabul etti ve hata, bir sonraki OTA (kablosuz) güncellemesiyle giderilecek. Bu nedenle, sorun tamamen çözülene, Samsung tarafından da doğrulanana kadar kullanıcılara cihazlarını sıfırlamamaları öneriliyor.

Kasım ayı güvenlik yamasının ilk veya ikinci haftada gelmesi bekleniyor. Detaylar ilk haftada açıklanabilir ancak güncellemenin dağıtımı biraz zaman alabilir. Aralık ayında ise Samsung, One UI 9.5 beta programını başlatabilir.

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