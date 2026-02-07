Giriş
    Samsung Galaxy S26 Ultra en net haliyle görüntülendi

    Son haftalarda gündemi meşgul etmeye başlayan Galaxy S26 Ultra ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini gösteren render'lar yayınlandı.

    Geçtiğimiz günlerde Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra'nın tasarımı ortaya çıkmıştı. Yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olan telefonun tasarımı genel olarak beğenilmişti ve bu sayede neler beklememiz gerektiğine dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak Galaxy S26 Ultra'nın en net 3D CAD görüntüleri paylaşıldı.

    S26 Ultra en net haliyle görüntülendi

    Evleaks tarafından yayınlanan video, Galaxy S26 Ultra'nın Cobalt Violet renk seçeneğiyle tüm açılardan nasıl görüneceğini gösteriyor. İlk bakışta telefonun tasarımı, selefi Galaxy S25 Ultra'ya oldukça yakın duruyor. Ancak detaylara inildiğinde, yeni modelde köşelerin biraz daha yuvarlatıldığı doğrulandı. Arka tasarımda ise daha belirgin bir farklılık var.

    Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold7'yi andıran bir kamera adası tasarımına geçiş yapıyor. Bu yapı, S25 Ultra'daki bağımsız kamera halkalarının yerini alıyor. Ayrıca yeni modelin daha ince bir gövdeye sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy S26 Ultra'nın kalınlığının 7,9 mm seviyesine düştüğü, ağırlığının ise 214 gram olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu da önceki modele kıyasla hem incelme hem de hafifleme anlamına geliyor.

    Galaxy S26 Ultra neler sunacak?

    Daha önce paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, 6,9 inç boyutunda Dynamic AMOLED bir ekranla gelecek. QHD+ çözünürlük sunması beklenen panel, 1-120Hz arasında değişken yenileme hızını destekleyecek. Donanım tarafında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alırken, cihazın 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri sunacağı konuşuluyor.

    Batarya kapasitesi 5.000 mAh olarak korunurken, 60W kablolu ve 25W’a kadar kablosuz şarj desteği bekleniyor. Kamera tarafında da 200 megapiksel çözünürlüğündeki ISOCELL HP2 sensörü temel alıyor ancak bu kez f/1.4 diyafram açıklığıyla daha iyi ışık toplama hedefleniyor. Buna 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel periskop telefoto ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel telefoto kamera eşlik ediyor.

    Samsung'un Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta tanıtması bekleniyor. Lansman tarihi yaklaştıkça, Galaxy S26 Ultra’ya dair daha fazla resmi detayın paylaşılması muhtemel

