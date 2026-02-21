Galaxy S26 Ultra, performans testinde iPhone 17 Pro Max'i geride bıraktı

Galaxy S26 Ultra benchmark sonuçları
Performans testinin ABD’de satılacak modelle yapıldığı bildiriliyor. Cihaz, 12 GB RAM ve Android 16 ile geliyor. İşlemci, iki ana çekirdeği 4,74 GHz'de çalışan çift kümeli bir tasarıma sahip.
Samsung, Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta tanıtacak.
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi