    Galaxy S26 Ultra, performans testinde iPhone 17 Pro Max'i geride bıraktı

    Samsung'un yakında tanıtacağı, beklenen telefonu Galaxy S26 Ultra, performans testine girdi. Cihaz, Geekbench 6 testlerinde Apple iPhone 17 Pro Max'i de geride bıraktı.

    samsung galaxy s26 ultra performans testi Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 Ultra, Samsung’un amiral gemisi modelleri için optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geliyor. Akıllı telefon, Geekbench'te etkileyici tek çekirdek ve çok çekirdek puanlarıyla hem kendi rekorunu kırdı, hem de rakiplerini geride bıraktı.

    Galaxy S26 Ultra benchmark sonuçları

    Galaxy S26 Ultra Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max benchmark 6 test Tam Boyutta Gör
    Samsung S26 Ultra’nın performansı tek çekirdekte inanılmaz bir şekilde 3.852 puan, çok çekirdekte 11.738 puana ulaştı. Geçen yılki Ultra modeli, tek çekirdekte 3.761, çok çekirdekte 11.454 puan almıştı. Puan artışı ufak görünse de, genel tabloya bakmak lazım. Zaten rakiplerinin çoğunu geride bırakan telefon, şimdi kendi rekorunu kırdı. Bu arada, en güçlü rakibi olarak gösterilen iPhone 17 Pro Max, tek çekirdek 3.657 puan, çok çekirdekte 9.302 puan aldı.

    Performans testinin ABD’de satılacak modelle yapıldığı bildiriliyor. Cihaz, 12 GB RAM ve Android 16 ile geliyor. İşlemci, iki ana çekirdeği 4,74 GHz'de çalışan çift kümeli bir tasarıma sahip.

    Samsung, Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta tanıtacak.

    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

