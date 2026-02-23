Giriş
    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ilk kamera örnekleri ortaya çıktı

    Hindistanlı bir üreticisi, resmi tanıtıma iki gün kala Galaxy S26 Ultra’nın perakende sürümünü ele geçirdi ve cihazla çektiği fotoğrafları paylaştı. Peki, S26 Ultra'nın kamera performansı nasıl?

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ilk kamera örnekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Hindistanlı bir üreticisi olan Sahil Karoul, resmi tanıtıma iki gün kala Galaxy S26 Ultra’nın perakende sürümünü ele geçirdi. Bu beklenmedik gelişmenin ardından cihazla ilgili birçok detayı paylaşmaya başladı. Bunlar arasında telefonun arka kameralarıyla çekilmiş örnek fotoğraflar da yer alıyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra’nın, arka kamera sensörleri açısından mevcut model Samsung Galaxy S25 Ultra ile aynı donanımı kullanması bekleniyor. Ancak iddialara göre geniş açı ve periskop telefoto kameralar daha büyük diyafram açıklığına sahip olacak. Bu da özellikle düşük ışıkta daha net fotoğraflar sunabilir.

    İşte Galaxy S26 Ultra’nın kamera örnekleri

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ilk kamera örnekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ilk kamera örnekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Son olarak S26 Ultra’nın arka kameralarıyla çekildiği belirtilen ilk örnek fotoğraflar ortaya çıktı ve yenilenen donanımın pratikte fark yaratıyor olabileceği görülüyor. Paylaşılan ilk üç karede sırasıyla sebzeler, çiçekler ve bir insan portre fotoğrafı yer alıyor. Fotoğraflar net, canlı ve parlak görünse de belirgin bir iyileştirme olup olmadığını söylemek zor. Ayrıca bu görüntülerin hangi kamerayla çekildiği açıklanmadı, büyük ihtimalle ana kamera kullanıldı.

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ilk kamera örnekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Dördüncü karede ise yine bir insan bulunuyor. İçerik üreticisi aynı sahneyi Galaxy S25 Ultra ile de çekerek iki model arasındaki farkı göstermeye çalıştı. Görüntülere bakıldığında Galaxy S26 Ultra ile çekilen fotoğrafın daha parlak ve daha keskin olduğu dikkat çekiyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın ilk kamera örnekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    İçerik üretici son olarak Galaxy S26 Ultra'nın 10x zumlu gece fotoğraflarını paylaştı ve bu fotoğrafları S25 Ultra ile kıyasladı. Fotoğraflara baktığımızda, bir miktar iyileşme sezilse de, küçük sensörden kaynaklı kumlanmalar (grenlenme) net bir şekilde farkediliyor.

    Bu sınırlı örnekler, Galaxy S26 Ultra’nın kesin olarak daha iyi görüntü kalitesi sunduğunu kanıtlamıyor. Ayrıca, bu fotoğraflar nihai kamera yazılımıyla çekilmemiş de olabilir. Net bir sonuca varabilmek için lansman sonrası çok daha kapsamlı ve kontrollü bir karşılaştırma yapılması gerekiyor. Bütün fotoğraf örneklerine galerimizden göz atabilirsiniz.

