    Samsung Galaxy S26 Ultra’nın renk seçenekleri sızdırıldı

    Galaxy S26 Ultra'nın yeni renk seçenekleri sızdırıldı. Samsung, Black Shadow, White Shadow, Glacial Blue ve Ultraviolet olacak isimli dört farklı renk seçeneği sunmayı planlıyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra’nın renk seçenekleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Galaxy S26 serisinde yalnızca donanım tarafında değil, tasarım ve renk çeşitliliğinde de değişikliğe gidiyor. Daha önce performans testlerinde görünen Galaxy S26 Ultra, bu kez resmi renk seçenekleriyle sızdırıldı. Samsung, yeni seride dört farklı renk seçeneği sunmayı planlıyor. 

    Samsung Galaxy S26 Ultra’nın renk seçenekleri sızdırıldı

    Yeni sızıntıya göre Galaxy S26 Ultra, siyah, beyaz, mavi ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak. SIM kart yuvalarına ait görseller üzerinden paylaşılan bu renklerin pazarlama tarafında Black Shadow, White Shadow, Glacial Blue ve Ultraviolet isimleriyle anılması bekleniyor. Daha önce gündeme gelen turuncu renk seçeneğinin ise son sızıntılarla birlikte rafa kaldırıldığı gündemde.

    Samsung Galaxy S26 Ultra’nın renk seçenekleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S26 serisini üç modelle sınırlayacağı da bu bilgilerle birlikte yeniden doğrulanmış oldu. Seride Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra yer alacak. Daha önce konuşulan Galaxy S26 Pro ve S26 Edge modellerinin ise iptal edildiği belirtiliyor.Galaxy S26 serisinin, 25 Şubat’ta San Francisco’da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

    Galaxy S26 Ultra beklenen özellikler

    Galaxy S26 Ultra'nın ön yüzünde 6,9 inç boyutlarında Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olması bekleniyor. Gücünü ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan alacak cihaza 16GB'a kadar RAM vE 5.400 mah kapasiteli pil eşlik edecek. Şarj bölümünde ise 60W kablolu ve 15W kablosuz şarj kullanılması bekleniyor. Son olarak S26 Ultra'nın arka yüzünde 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera kullanılması bekleniyor. 

    • Ekran Boyutu: 6,9 inç
    • Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Batarya: 5.400 mAh
    • Hızlı Şarj Teknolojisi: 60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj
    • Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera
    • RAM: 16 GB'a kadar
    • Depolama: 1 TB'a kadar
    • Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5
