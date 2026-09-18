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    Samsung Türkiye'den zam: Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra fiyatı yükseldi!

    Samsung, Türkiye'de de Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra telefonların fiyatına zam yaptı! Galaxy S26 serisinin fiyatlarının yükseleceği beklendiğinden sürpriz olmadı. İşte yeni fiyatlar:

    samsung galaxy s26 ultra türkiye fiyatı zam Tam Boyutta Gör
    Samsung Türkiye, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinin fiyatlarını artırdı. Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone modellerinin fiyatlarını yükseltmesinin ardından sektörde böyle bir fiyat artışı beklendiğinden bu hamle sürpriz olmadı.

    Yapay zeka altyapısındaki hızlı büyüme, her zamankinden daha fazla bellek ihtiyacı doğuruyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen bellek üreticileri, yüksek kâr marjlı sunucu DRAM ve HBM çözümlerine öncelik veriyor; bu da mobil DRAM ve NAND fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

    Samsung, resmi gerekçe belirtmemiş olsa da, bu durum büyük ölçüde bileşen maliyetlerindeki artıştan kaynaklanıyor. Şirket, fiyat artışının önemli bir kısmını şimdiye kadar kendi bünyesinde karşılamıştı ancak artan bellek maliyetlerinin yükünü artık tamamen üstlenemez hale geldi.

    Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra fiyatı ne kadar oldu?

    Samsung online mağazasına göre, Galaxy S26 Ultra'nın fiyatı 10.000 TL yükseldi. En büyük fiyat artışı Galaxy S26+ modelinde görülüyor; 15.500 TL. Güncel Samsung S26 serisi telefonların fiyatları şu şekilde:

    Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye fiyatları
    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı
    Galaxy S26 Ultra 12/256 GB 109.999 TL 119.999 TL %9,09
    Galaxy S26 Ultra 12/512 GB 121.999 TL 131.999 TL %8,19
    Galaxy S26 12/256 GB 70.499 TL 77.999 TL %10,6
    Galaxy S26+ 12/256 GB 82.499 TL 97.999 TL %18,7

    Samsung, Ağustos ayının sonlarına doğru Türkiye'de Galaxy A37 ve Galaxy A57 modellerinin fiyatlarını artırmıştı. satışa sunuldu. Galaxy A57'nin fiyatı 30.499 TL'den 32.499 TL'ye, Galaxy A37’nin fiyatı ise 27.499 TL’den 29.499 TL’ye yükselmişti.

    Kaynakça https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s26-ultra/buy/ https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s26/buy/
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