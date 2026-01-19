Samsung Galaxy S26 ve S26+'ın teknik özellikleri sızdırıldı

Galaxy S26 ve S26+ neler sunacak?
Sızıntılara göre Galaxy S26, 6,3 inç boyutunda M14 AMOLED bir ekranla gelecek. LTPO teknolojisine sahip bu panel, uyarlanabilir 120 Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük ve HDR10+ desteği sunacak. Ekran boyutunda küçük bir artış yaşanırken, kompakt formun korunacağı görülüyor. Galaxy S26+ ise daha büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden 6,7 inç M14 AMOLED ekranla gelecek.
Bu modelde çözünürlük tarafında 2K seviyesine çıkılırken, yine adaptif 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği yer alacak. Her iki modelde de Corning Gorilla Glass Victus 2 korumasının korunacağı, ayrıca IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılığın devam edeceği belirtiliyor. Tasarım tarafında radikal bir değişimden ziyade, önceki neslin çizgilerinin rafine edilmesi bekleniyor.
Kamera tarafında her iki modelde de üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Buna göre 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto sensör kombinasyonu korunuyor. Pil kapasitesi Galaxy S26'da 4.300 mAh olarak belirtilirken, bu model 25W kablolu hızlı şarj desteği sunacak. Galaxy S26+ ise 4.900 mAh batarya ile gelecek ve 45W kablolu hızlı şarj desteğini koruyacak. Her iki modelde de Qi2 kablosuz şarj ve USB 3.2 desteği yer alacak.
Samsung'un rekabet hamlesini ise fiyatlandırma ve yazılım optimizasyonu tarafında yapması bekleniyor. Lansmana yaklaşıldıkça özellikle kamera ve yapay zekâ özelliklerine dair daha net detayların paylaşılması muhtemel.