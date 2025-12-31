Samsung Galaxy S26 serisi daha güçlü yapay zekâ ile geliyor

Samsung ve Nota AI ortaklığı
Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisi kısıtlı bir bölgede 2nm Exynos 2600 yonga setini kullanacak. Bu yonga setinin uydu üzerinden videolu görüşme gibi gelişmiş özelliklere imkân tanıyacağı gündeme gelmişti.
Yeni bir bilgi ise yonga setinin ikinci avantajını gözler önüne serdi. Exynos 2600 yonga setinde önceki nesle göre yüzde 113 daha yüksek performans sunan yeni bir nöral işlem motoru kullanılacak. Bu motor üzerinde ise Güney Koreli yapay zekâ girişimi Note AI tarafından hazırlanmış NetsPresso AI adında özel bir optimizasyon teknolojisi çalışacak. Böylece cihaz üzerinde büyük dil modellerinin daha yüksek verimlilikle çalışması mümkün olacak.
Samsung ve Note AI daha önce Exynos 2500 ve Exynos 2400 yonga setlerinde de birlikte çalışmıştı ancak Exynos 2600 yonga seti ile yeni bir dönemin kapılarının açılacağı belirtiliyor. Elbette bundan Galaxy AI en iyi şekilde faydalanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: