Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 serisi daha güçlü yapay zekâ ile geliyor

    Samsung Galaxy S26 serisinin Exynos 2600 yonga setini taşıyacak olan versiyonları önemli avantajlara sahip olacak. Bunlardan birisi daha büyük dil modellerinin cihaz üzerinde işlenmesi olacak.

    Samsung Galaxy S26 Tam Boyutta Gör
    Bir yandan akıllı telefon sektörünü derin bir krizin içerisine sokmaya başlayan yapay zekâ fırtınası, diğer yanda sektörün en önemli pazarlama unsurlarından birisi olmaya devam ediyor. Samsung Galaxy S26 serisi ile önemli bir kırılma yaşayacağız. 

    Samsung ve Nota AI ortaklığı

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisi kısıtlı bir bölgede 2nm Exynos 2600 yonga setini kullanacak. Bu yonga setinin uydu üzerinden videolu görüşme gibi gelişmiş özelliklere imkân tanıyacağı gündeme gelmişti. 

    Yeni bir bilgi ise yonga setinin ikinci avantajını gözler önüne serdi. Exynos 2600 yonga setinde önceki nesle göre yüzde 113 daha yüksek performans sunan yeni bir nöral işlem motoru kullanılacak. Bu motor üzerinde ise Güney Koreli yapay zekâ girişimi Note AI tarafından hazırlanmış NetsPresso AI adında özel bir optimizasyon teknolojisi çalışacak. Böylece cihaz üzerinde büyük dil modellerinin daha yüksek verimlilikle çalışması mümkün olacak. 

    Samsung Galaxy S26 yapay zekâda iddialı Tam Boyutta Gör

    Samsung ve Note AI daha önce Exynos 2500 ve Exynos 2400 yonga setlerinde de birlikte çalışmıştı ancak Exynos 2600 yonga seti ile yeni bir dönemin kapılarının açılacağı belirtiliyor. Elbette bundan Galaxy AI en iyi şekilde faydalanacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    neydi o filmin adı sertleşen batarya nasıl yumuşatılır şişme bebek kullanıcı yorumları aktarda satilan kenevir tohumu ekilirmi düz viriller ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum