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    Samsung Galaxy S27'nin şarj hızı yine hayal kırıklığı yaratacak

    Samsung Galaxy S27'nin yeni sertifikaları yayımlandı. Belgelerdeki değerler, akıllı telefonun önceki nesildeki gibi 25W kablolu şarj desteğiyle geleceğini gösteriyor.

    Samsung Galaxy S27'nin şarj hızı yine hayal kırıklığı yaratacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un gelecek sene başında tanıtması beklenen amiral gemisi serisini temel modeli Galaxy S27 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan sertifika bilgilerine göre cihaz, geçtiğimiz seneki modelde olduğu gibi 25W şarj hızıyla gelecek.

    Galaxy S27'nin şarj hızı ortaya çıktı

    23 Ekim tarihinde UL Solutions (Demko) tarafından yayımlanan iki IECEE CB test sertifikasında, Samsung Electronics imzalı bir mobil telefon listelendi. IEC 62368-1:2023 güvenlik standardına göre test edilen cihazın teknik bilgilerinde 9V DC gerilim ve 2,77A akım değerleri yer alıyor. Bu değerler çarpıldığında yaklaşık 25W güç elde ediliyor. Bu da cihazın şarj hızının artmayacağını gösteriyor. Samsung'un amiral gemisi modelinde hala 25W şarj hızında kalması büyük eleştiri alacak gibi görünüyor.

    Sertifikalarda telefonun farklı pazarlar için hazırlanan çeşitli model numaraları da yer alıyor. İlk belge; SM-S952B/DS, SM-S952B ve SM-S952N modellerini kapsıyor. Bu numaraların uluslararası pazarlara yönelik sürümler ile Güney Kore varyantını temsil ettiği belirtiliyor.

    İkinci sertifikada ise ABD pazarı için SM-S952U ve SM-S952U1, Kanada için SM-S952W ve Çin için SM-S9520 model numaraları listeleniyor. SC-51H, SM-S952Q ve SM-S952Z numaraları da Japonya pazarına yönelik varyantlar olarak değerlendiriliyor.

    Cihazın Galaxy S27 ailesine ait olabileceği yönündeki beklentinin temelinde Samsung'un önceki modellerde kullandığı numaralandırma sistemi bulunuyor. Galaxy S26 serisinde SM-S942, SM-S947 ve SM-S948 model numaraları kullanılmıştı. Yeni sertifikalarda görülen SM-S952 numarası da serinin standart modeli Galaxy S27'ye işaret ediyor.

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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