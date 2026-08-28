Samsung Galaxy S27 Pro en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son günlerde Galaxy S27 ve Galaxy S27 Ultra'nın CAD tabanlı görselleri ortaya çıkarken, şimdi de serinin yeni modeli olması beklenen Galaxy S27 Pro'nun tasarımı sızdırıldı.

Bu kez Ultra'ya benzeyecek

Ortaya çıkan görüntüler, Galaxy S27 Pro'nun tasarım açısından Galaxy S27 Ultra'dan önemli ölçüde etkilendiğini gösteriyor. Pro modelinin, genel tasarım anlayışı ve donanımıyla Ultra'nın daha kompakt bir versiyonu olarak konumlandırılması bekleniyor. İki model arasındaki en önemli farklardan biri ise Galaxy S27 Pro'da S Pen desteğinin bulunmayacak olması.

Tam Boyutta Gör Yeni sızıntıya göre Galaxy S27 Pro, seride kullanılacak yeni kamera tasarımını benimseyecek. Telefonun arka tarafında, üst bölümün neredeyse tamamına yayılan geniş bir kamera çıkıntısı yer alacak. Kamera sensörleri ise bu geniş alanın sol tarafında konumlandırılacak. Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S27 Pro'nun boyutları 154,06 x 73,77 x 7,95 mm olacak. Cihazın yaklaşık 6,6 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Galaxy S27 Ultra ile karşılaştırıldığında Pro modelinin yaklaşık 9mm daha kısa ve 5mm daha dar olacağı belirtiliyor. Bu da Samsung'un Ultra modeline benzer üst seviye donanımı daha kompakt bir gövdede sunmaya hazırlandığını gösteriyor. İşlemci tarafında ise Galaxy S27 Pro'nun Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro platformundan güç alması bekleniyor. Ancak Samsung'un bazı pazarlarda kendi geliştirdiği Exynos 2700 işlemciye yer verme ihtimali de henüz ortadan kalkmış değil.

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında başlangıç seçeneğinin 12GB RAM olması beklenirken, en yüksek depolama seçeneğinde 16 GBRAM sunulabileceği sızıntılar arasında. Kamera özellikleri açısından cihazda Ultra modelinde de bulunması beklenen 200 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Telefoto kamera tarafında ise iki model arasında fark bulunacak.

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Galaxy S27 Pro'nun 3 kat optik yakınlaştırma sunan 12 MP telefoto kamera ile gelmesi beklenirken, Ultra modelinin daha gelişmiş bir yakınlaştırma sistemine sahip olması muhtemel görünüyor. Batarya kapasitesinin ise 5.200 mAh seviyesinde olacağı iddia ediliyor. İşte Samsung Galaxy S27 Pro'nun beklenen özellikleri:

Ekran: Yaklaşık 6,6 inç

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro / Exynos 2700

RAM: 12 GB, üst seçenekte 16 GB

Ana kamera: 200 MP

Ultra geniş açı: 50 MP

Telefoto kamera: 12 MP, 3x optik yakınlaştırma

Batarya: 5.200 mAh

Boyutlar: 154,06 x 73,77 x 7,95 mm

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Samsung Galaxy S27 Pro en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

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