Samsung Galaxy S27 Pro en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

Bu kez Ultra'ya benzeyecek
Ortaya çıkan görüntüler, Galaxy S27 Pro'nun tasarım açısından Galaxy S27 Ultra'dan önemli ölçüde etkilendiğini gösteriyor. Pro modelinin, genel tasarım anlayışı ve donanımıyla Ultra'nın daha kompakt bir versiyonu olarak konumlandırılması bekleniyor. İki model arasındaki en önemli farklardan biri ise Galaxy S27 Pro'da S Pen desteğinin bulunmayacak olması.
Galaxy S27 Ultra ile karşılaştırıldığında Pro modelinin yaklaşık 9mm daha kısa ve 5mm daha dar olacağı belirtiliyor. Bu da Samsung'un Ultra modeline benzer üst seviye donanımı daha kompakt bir gövdede sunmaya hazırlandığını gösteriyor. İşlemci tarafında ise Galaxy S27 Pro'nun Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro platformundan güç alması bekleniyor. Ancak Samsung'un bazı pazarlarda kendi geliştirdiği Exynos 2700 işlemciye yer verme ihtimali de henüz ortadan kalkmış değil.
Galaxy S27 Pro'nun 3 kat optik yakınlaştırma sunan 12 MP telefoto kamera ile gelmesi beklenirken, Ultra modelinin daha gelişmiş bir yakınlaştırma sistemine sahip olması muhtemel görünüyor. Batarya kapasitesinin ise 5.200 mAh seviyesinde olacağı iddia ediliyor. İşte Samsung Galaxy S27 Pro'nun beklenen özellikleri:
- Ekran: Yaklaşık 6,6 inç
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro / Exynos 2700
- RAM: 12 GB, üst seçenekte 16 GB
- Ana kamera: 200 MP
- Ultra geniş açı: 50 MP
- Telefoto kamera: 12 MP, 3x optik yakınlaştırma
- Batarya: 5.200 mAh
- Boyutlar: 154,06 x 73,77 x 7,95 mm
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim