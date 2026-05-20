Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S27 Pro geliyor: Ekran boyutu ortaya çıktı

    Galaxy S27 ailesi için Pro model söylentileri yeniden gün yüzüne çıktı. Güney Koreli ET News’in haberine göre Samsung, 6.47 inç ekrana sahip Galaxy S27 Pro modeli üzerinde çalışıyor.

    Samsung Galaxy S27 Pro geliyor: Ekran boyutu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Galaxy S26 serisiyle ilgili çıkan erken söylentiler, yeni bir Galaxy S26 Pro modelinin geleceğini işaret etmişti; ancak bu model piyasaya sürülmedi. Galaxy S27 ailesi için Pro model söylentileri yeniden gün yüzüne çıktı.

    Galaxy S27 Pro 6.47 inçlik ekranla gelebilir

    Güney Koreli ET News’in haberine göre Samsung, 6.47 inç büyüklüğünde ekrana sahip bir Galaxy S27 modeli üzerinde çalışıyor. Bu model, Galaxy S27 Pro olarak adlandırılabilir ve temel, Plus ve Ultra modellerine ek olarak seriye dördüncü model olarak katılacak. Bu ekran boyutu, Galaxy S26 Plus (6.7 inç) ve Ultra (6.9 inç) modellerinden daha küçük, ancak S26’nın standart modelinden (6.3 inç) biraz daha büyük olacak.

    Galaxy S27 Pro, Ultra modelle büyük ölçüde aynı teknik özellikleri paylaşacak ancak S Pen desteğine sahip olmayacak. Daha küçük ekran boyutu, cihazın genel boyutunun da daha kompakt olacağı anlamına geliyor. Batarya kapasitesinin de Ultra modelden daha düşük olacağı tahmin ediliyor.

    Samsung, 2025 yılında hafif ve ultra ince bir tasarıma odaklanarak Galaxy S25 Edge'i piyasaya sürdü. Ancak düşük satış rakamları nedeniyle Edge modelini devam ettirmedi. Bunun yerine, şirketin 2027'de Galaxy S27 Pro'yu piyasaya sürmesi bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    radar cezası ne zaman gelir trip atan kızın gönlü nasıl alınır dizel araba 3000 devirden sonra gaz yemiyor citroen c5 aircross 2026 yorumlar samsung tv arka vida

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum