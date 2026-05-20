Samsung Galaxy S27 Pro geliyor: Ekran boyutu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Galaxy S26 serisiyle ilgili çıkan erken söylentiler, yeni bir Galaxy S26 Pro modelinin geleceğini işaret etmişti; ancak bu model piyasaya sürülmedi. Galaxy S27 ailesi için Pro model söylentileri yeniden gün yüzüne çıktı.

Galaxy S27 Pro 6.47 inçlik ekranla gelebilir

Güney Koreli ET News’in haberine göre Samsung, 6.47 inç büyüklüğünde ekrana sahip bir Galaxy S27 modeli üzerinde çalışıyor. Bu model, Galaxy S27 Pro olarak adlandırılabilir ve temel, Plus ve Ultra modellerine ek olarak seriye dördüncü model olarak katılacak. Bu ekran boyutu, Galaxy S26 Plus (6.7 inç) ve Ultra (6.9 inç) modellerinden daha küçük, ancak S26’nın standart modelinden (6.3 inç) biraz daha büyük olacak.

Galaxy S27 Pro, Ultra modelle büyük ölçüde aynı teknik özellikleri paylaşacak ancak S Pen desteğine sahip olmayacak. Daha küçük ekran boyutu, cihazın genel boyutunun da daha kompakt olacağı anlamına geliyor. Batarya kapasitesinin de Ultra modelden daha düşük olacağı tahmin ediliyor.

Samsung, 2025 yılında hafif ve ultra ince bir tasarıma odaklanarak Galaxy S25 Edge'i piyasaya sürdü. Ancak düşük satış rakamları nedeniyle Edge modelini devam ettirmedi. Bunun yerine, şirketin 2027'de Galaxy S27 Pro'yu piyasaya sürmesi bekleniyor.