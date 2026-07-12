Samsung Galaxy S27 Pro kamerasıyla üzecek: Ultra ile aradaki fark açılıyor!

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Tam Boyutta Gör Yeni bir rapor, Samsung'un Galaxy S27 Pro modelinin kamera özelliklerini düşürdüğünü söylüyor. Pro modeli, Ultra benzeri bir görüntüleme sistemi sunmak yerine artık S27 baz modelle ve S27 Ultra arasında bir yere konumlandırılacak.

Samsung Galaxy S27 Ultra yıllardır beklenen özellikle gelebilir! 6 gün önce eklendi

En iyi kamera deneyimini S27 Ultra sunacak

Samsung'un Galaxy S27 Pro modelinin kamera özellikleri için planlarını revize ettiği söyleniyor. Şirketin artık Ultra'ya yakın bir deneyim sunmak yerine cihazı ürün gamının ortasına konumlandırması bekleniyor. Bununla birlikte, Galaxy S27 Pro artık Galaxy S27 Ultra'nın görüntüleme donanımının çoğunu miras almayacak. Bunun yerine, Ultra ile yalnızca belirli kamera özelliklerini paylaşacak ve diğerlerini standart S27 ve S27+'dan alacak.

Daha önceki söylentiler, S27 Pro'nun Edge konseptinin yerini daha ince bir form faktöründe premium donanımla alacağını öne sürüyordu. Bu sızıntı doğru çıkarsa, Pro ve Ultra modelleri arasında daha net bir ayrım olacak.

Mutlak en iyi kamera deneyimini isteyen alıcılar Ultra modeline yönelmek zorunda. Pro modeli tasarım, performans ve fiyata odaklanan daha dengeli bir amiral gemisi olacak gibi görünüyor.

Bu arada, Samsung’un bir sonraki büyük etkinliği de yaklaşıyor. 22 Temmuz’da yeni Galaxy Z katlanabilir modellerle birlikte yeni akıllı saatler ve diğer giyilebilir cihazları göreceğiz.

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