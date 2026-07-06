Galaxy S27 Pro için sürpriz işlemci kararı: Exynos 2700 çoğu pazarda kullanılabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung’un 2027’nin başlarında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen son rapora göre şirket, serideki işlemci stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek yeni Galaxy S27 Pro modelini çoğu pazarda kendi geliştirdiği Exynos 2700 yonga setiyle satışa sunabilir.

Kuzey Amerika dışında Exynos 2700 kullanılacak

Güney Kore merkezli Money Today tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, akıllı telefonlarında Exynos işlemcilerin kullanım oranını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Galaxy S27 Pro’nun Kuzey Amerika dışındaki tüm pazarlarda Exynos 2700 işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Rapora göre Asya, Avrupa, Birleşik Krallık, Avustralya, Afrika ve Latin Amerika’da satılacak Galaxy S27 Pro modelleri Exynos 2700 ile gelirken, ABD, Kanada ve Meksika’da satışa sunulacak cihazlarda Snapdragon işlemci kullanılacak.

Exynos 2700, Samsung’un ikinci nesil 2nm çipi olacak

Henüz resmi olarak duyurulmayan Exynos 2700’ün Samsung’un ikinci nesil 2nm üretim sürecine sahip mobil işlemcisi olması bekleniyor. İşlemcinin ayrıca uygulama işlemcisi ve DRAM belleğin yan yana konumlandırıldığı “Side-by-Side” (SBS) paketleme tasarımını kullanacağı söyleniyor. Bu yapının üzerine yerleştirilen Heat Path Block (HPB) adlı özel ısı dağıtım katmanı sayesinde daha iyi termal performans ve enerji verimliliği sunulması hedefleniyor.

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Galaxy S27 Pro, kompakt yapıda Ultra özellikleri sunacak

Galaxy S27 Pro’nun serinin yeni üyesi olarak konumlandırılması bekleniyor. İddialara göre cihaz, daha kompakt boyutlarını korurken Galaxy S27 Ultra’ya yakın özellikler sunacak. Büyük batarya kapasitesi ve gelişmiş telefoto kamera sistemi de bu özellikler arasında yer alabilir.

Öte yandan Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin de çoğu pazarda Exynos 2700 işlemciyle geleceği belirtiliyor. Galaxy S27 Ultra’nın ise tüm dünyada Qualcomm Snapdragon platformunu kullanan tek model olarak kalabileceği ifade ediliyor.

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