Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S27 Pro, Ultra’nın dikkat çeken ekran özelliğiyle geliyor

    Samsung'un gelecek yılın başlarında tanıtması beklenen Galaxy S27 Pro, Galaxy S26 Ultra modeline özel kalan Privacy Display (Gizlilik Ekranı) teknolojisini kullanabilir.

    Samsung Galaxy S27 Pro, Ultra’nın ekran özelliğiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 Pro hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, şu anda yalnızca Galaxy S26 Ultra'da bulunan Privacy Display (Gizlilik Ekranı) teknolojisini S27 Pro modeline taşımayı değerlendiriyor. Bu özellik, meraklı gözlerin ekranınızı görmesini engellemeyi sağlıyor.

    Galaxy S27 Pro için Privacy Display iddiası

    Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Samsung'un 6,47 inç ekranla gelmesi beklenen Galaxy S27 Pro üzerinde donanım seviyesinde çalışan gizlilik ekranını test ettiğini öne sürdü.

    Sızıntıdaki ekran boyutu, daha önce ortaya çıkan bilgilerle de örtüşüyor. Önceki iddialara göre Samsung, gelecek yıl Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinden oluşan dört cihazlık bir seri hazırlıyor. Ayrıca Galaxy S27 Pro'nun Galaxy S26 Ultra ile benzer kapasitede bir batarya taşıyabileceği de konuşuluyor.

    Gizlilik Ekranı nasıl çalışıyor?

    Samsung, Privacy Display (Gizlilik Ekranı) teknolojisini ilk kez bu yıl tanıttığı Galaxy S26 Ultra modelinde kullanmaya başladı. Donanım tabanlı çalışan bu sistem, ekranın görüş açısını daraltarak telefona tam karşıdan bakan kullanıcıya normal bir görüntü sunarken yan açılardan bakıldığında ekranın belirgin şekilde kararmasını sağlıyor.

    Bu sayede mesajlar, şifreler, banka uygulamaları ve diğer hassas içerikler toplu taşıma veya kalabalık ortamlarda çevredeki kişilerin ekranı görmesini önemli ölçüde zorlaştırıyor. Samsung şu ana kadar bu özelliği yalnızca Ultra modeline özel tuttu. Ancak sektör kaynakları, diğer akıllı telefon üreticilerinin de benzer ekran teknolojileri üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fazla motor yağı nasıl boşaltılır tag heuer orjinal sorgulama skoda roomster 1.4 benzinli yorumları sultan papağanı nasıl susturulur izopropil asetilen

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ 15ARP10E
    Lenovo LOQ 15ARP10E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum