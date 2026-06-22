Samsung Galaxy S27 Pro, Ultra’nın dikkat çeken ekran özelliğiyle geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 Pro hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre şirket, şu anda yalnızca Galaxy S26 Ultra'da bulunan Privacy Display (Gizlilik Ekranı) teknolojisini S27 Pro modeline taşımayı değerlendiriyor. Bu özellik, meraklı gözlerin ekranınızı görmesini engellemeyi sağlıyor.

Galaxy S27 Pro için Privacy Display iddiası

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Samsung'un 6,47 inç ekranla gelmesi beklenen Galaxy S27 Pro üzerinde donanım seviyesinde çalışan gizlilik ekranını test ettiğini öne sürdü.

Sızıntıdaki ekran boyutu, daha önce ortaya çıkan bilgilerle de örtüşüyor. Önceki iddialara göre Samsung, gelecek yıl Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinden oluşan dört cihazlık bir seri hazırlıyor. Ayrıca Galaxy S27 Pro'nun Galaxy S26 Ultra ile benzer kapasitede bir batarya taşıyabileceği de konuşuluyor.

Gizlilik Ekranı nasıl çalışıyor?

Samsung, Privacy Display (Gizlilik Ekranı) teknolojisini ilk kez bu yıl tanıttığı Galaxy S26 Ultra modelinde kullanmaya başladı. Donanım tabanlı çalışan bu sistem, ekranın görüş açısını daraltarak telefona tam karşıdan bakan kullanıcıya normal bir görüntü sunarken yan açılardan bakıldığında ekranın belirgin şekilde kararmasını sağlıyor.

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Bu sayede mesajlar, şifreler, banka uygulamaları ve diğer hassas içerikler toplu taşıma veya kalabalık ortamlarda çevredeki kişilerin ekranı görmesini önemli ölçüde zorlaştırıyor. Samsung şu ana kadar bu özelliği yalnızca Ultra modeline özel tuttu. Ancak sektör kaynakları, diğer akıllı telefon üreticilerinin de benzer ekran teknolojileri üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

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