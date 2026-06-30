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    Samsung hayranlarını sevindiren gelişme: Galaxy S27 serisinde Çinli ekranlar kullanılmayacak

    Samsung, gelecek yıl tanıtılacak Galaxy S27 serisinde Çinli ekran üreticisi BOE'nin OLED panellerini kullanma planından vazgeçti. Peki bu kararın ardında ne yatıyor?

    Samsung, Galaxy S27 serisinde Çinli ekran kullanmaktan vazgeçti Tam Boyutta Gör
    Samsung'un gelecek yıl tanıtılacak Galaxy S27 serisinde maliyetleri düşürmek amacıyla Çinli ekran üreticisi BOE'nin OLED panellerini kullanmayı değerlendirdiği öne sürülüyordu. Ancak yeni bir rapor, bu planın rafa kaldırıldığını ortaya koyuyor.

    Güney Kore merkezli ET News'in haberine göre Samsung ile BOE arasındaki OLED panel görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Böylece Galaxy S27 serisinin temel modelinde BOE ekranlarının kullanılması ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu. Şirketin, önceki nesillerde olduğu gibi Galaxy S27 serisinde de Samsung Display tarafından üretilen OLED panelleri kullanması bekleniyor.

    Samsung neden vazgeçti?

    İddialara göre BOE, Samsung'tan Galaxy S27 için OLED panel tedarikine yönelik bir bilgi talebi aldıktan sonra bu proje için özel bir geliştirme ekibi oluşturdu. Ancak Samsung yönetimi içinde, amiral gemisi Galaxy S serisinde Çinli bir tedarikçinin ekranlarını kullanma fikrine başından itibaren sıcak bakmayan yöneticilerin bulunduğu belirtiliyor.

    Öte yandan Samsung Display'in de bu olasılıktan memnun olmadığı ifade ediliyor. Şirketin, hem Samsung'un en büyük hissedarlarından biri olması hem de uzun yıllardır Galaxy S serisinin ekran tedarikçisi konumunda bulunması nedeniyle, BOE ile yapılacak olası anlaşmaya karşı çıktığı öne sürülüyor. Samsung Display'in yönetime bu kararı yeniden değerlendirmesi yönünde baskı yaptığı iddia ediliyor.

    Sektör kaynaklarına göre şirket içindeki görüş ayrılıkları ve BOE'den ekran tedarik edilmesine yönelik olumsuz yaklaşım, anlaşmanın iptal edilmesinde etkili oldu. Ancak görüşmelerin neden kesin olarak sonuçsuz kaldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Bu gelişme, BOE ekranlarının kalite açısından Samsung Display panellerinin gerisinde kalabileceğinden endişe duyan Samsung kullanıcıları için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor. Eğer son karar değişmezse, Galaxy S27 serisinin tüm modellerinde Samsung Display'in gelişmiş OLED teknolojilerinin kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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