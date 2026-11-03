Samsung, Galaxy S27 serisinde ekran gizliliğini geliştiriyor

Yapay Zeka Özeti:
- Samsung, Galaxy S27 serisinde ekran gizliliği teknolojisini bir adım öne taşımaya hazırlanıyor. Yeni sızıntılara göre Galaxy S27 Pro ve Ultra modellerinde yer alacak geliştirilmiş ekran teknolojisi, önceki nesilde yaşanan parlaklık düşüşü sorununu giderecek. Böylece kullanıcılar gizlilik modu aktifken bile açık havada yüksek parlaklık ve net bir görünürlük elde edebilecek. Merakla beklenen bu özelliğin ise temel modeller yerine sadece üst segment cihazlara sunulacağı belirtiliyor.
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Privacy Display daha parlak olacak
SamMobile tarafından paylaşılan bilgiler, daha önce gündeme gelen iddiaları destekliyor. Buna göre Samsung, yeni nesil Privacy Display teknolojisini yalnızca daha fazla modele taşımakla kalmayacak, özelliğin en önemli dezavantajlarından birini de gidermeye çalışacak. Galaxy S26 Ultra'da kullanılan Privacy Display, ekranın görüş açısını sınırlandırarak yan taraftan bakan kişilerin içerikleri görmesini zorlaştırıyor.
Özellik, tüm ekran yerine yalnızca bildirimler, telefon numaraları veya benzeri hassas alanlar için de etkinleştirilebiliyor. Ancak mevcut teknolojinin önemli bir dezavantajı bulunuyor. Privacy Display etkinleştirildiğinde ekranın parlaklığı ve kontrastı düşüyor. Örneğin Galaxy S26 Ultra'da 1.000 nit parlaklık seviyesinde bu özellik açıldığında parlaklık yaklaşık 636 nit seviyesine geriliyor.
Bu kayıp, özellikle doğrudan güneş ışığı altında ekranın okunmasını zorlaştırabiliyor. Yeni rapora göre Samsung, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde bu sorunu azaltacak. Geliştirilmiş Privacy Display teknolojisinin, gizlilik koruması etkin durumdayken daha yüksek parlaklık sunacağı belirtiliyor. Böylece kullanıcıların açık havada ve güçlü ışık altında ekranı daha rahat görebilmesi bekleniyor. Ancak yeni modellerin ulaşacağı parlaklık değerleri henüz paylaşılmış değil.
Galaxy S27 ve S27+ modelinde olmayabilir
Daha önce Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin de Privacy Display özelliğine sahip olacağı öne sürülmüştü. Ancak son raporlar, Samsung'un bu teknolojiyi şimdilik yalnızca Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modelleriyle sınırlı tutacağını gösteriyor. Galaxy S27 serisinin tanıtımına henüz uzun bir süre bulunuyor.
Dolayısıyla modellerin ekran özellikleri ve Privacy Display teknolojisindeki iyileştirmeler hakkında yeni bilgilerin önümüzdeki dönemde ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: