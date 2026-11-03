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    Samsung, Galaxy S27 serisinde ekran gizliliğini geliştiriyor

    Samsung Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra modellerinin ekran özelliklerine yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. İki telefonun, Privacy Display teknolojisinin geliştirilmiş sürümünü kullanacağı belirtiliyor.

    Samsung, Galaxy S27 serisinde ekran gizliliğini geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S26 Ultra ile birlikte kullanıcıların ekranlarını çevredeki kişilerin görmesini engelleyen Privacy Display özelliğini kullanıma sunmuştu. Yeni sızıntılara göre şirket, gelecek yıl tanıtılması beklenen Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde bu teknolojiyi geliştirilmiş sürümüyle sunmaya hazırlanıyor.

    Privacy Display daha parlak olacak

    SamMobile tarafından paylaşılan bilgiler, daha önce gündeme gelen iddiaları destekliyor. Buna göre Samsung, yeni nesil Privacy Display teknolojisini yalnızca daha fazla modele taşımakla kalmayacak, özelliğin en önemli dezavantajlarından birini de gidermeye çalışacak. Galaxy S26 Ultra'da kullanılan Privacy Display, ekranın görüş açısını sınırlandırarak yan taraftan bakan kişilerin içerikleri görmesini zorlaştırıyor.

    Özellik, tüm ekran yerine yalnızca bildirimler, telefon numaraları veya benzeri hassas alanlar için de etkinleştirilebiliyor. Ancak mevcut teknolojinin önemli bir dezavantajı bulunuyor. Privacy Display etkinleştirildiğinde ekranın parlaklığı ve kontrastı düşüyor. Örneğin Galaxy S26 Ultra'da 1.000 nit parlaklık seviyesinde bu özellik açıldığında parlaklık yaklaşık 636 nit seviyesine geriliyor.

    Bu kayıp, özellikle doğrudan güneş ışığı altında ekranın okunmasını zorlaştırabiliyor. Yeni rapora göre Samsung, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde bu sorunu azaltacak. Geliştirilmiş Privacy Display teknolojisinin, gizlilik koruması etkin durumdayken daha yüksek parlaklık sunacağı belirtiliyor. Böylece kullanıcıların açık havada ve güçlü ışık altında ekranı daha rahat görebilmesi bekleniyor. Ancak yeni modellerin ulaşacağı parlaklık değerleri henüz paylaşılmış değil.

    Galaxy S27 ve S27+ modelinde olmayabilir

    Daha önce Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin de Privacy Display özelliğine sahip olacağı öne sürülmüştü. Ancak son raporlar, Samsung'un bu teknolojiyi şimdilik yalnızca Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modelleriyle sınırlı tutacağını gösteriyor. Galaxy S27 serisinin tanıtımına henüz uzun bir süre bulunuyor.

    Dolayısıyla modellerin ekran özellikleri ve Privacy Display teknolojisindeki iyileştirmeler hakkında yeni bilgilerin önümüzdeki dönemde ortaya çıkması bekleniyor.

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