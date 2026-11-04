Galaxy S27 Pro'da Snapdragon sürprizi: S27 Ultra'dan farklı olacak

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung’un yeni Galaxy S27 serisine ait işlemci detayları netleşti. Sızıntılara göre seride üç farklı işlemci kullanılacak. Standart ve Plus modelleri Exynos 2700 ile gelirken, Pro versiyonunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 yer alacak. En güçlü model Ultra ise Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Tüm modellerde 12 GB RAM standart sunulacak. Bu hamle, üst modeller arasındaki güç farkını belirginleştirecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisi, işlemci tercihiyle şirketin son yıllardaki amiral gemisi stratejisinde önemli bir değişikliğe sahne olabilir. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre Galaxy S27 ailesindeki dört model, üç farklı işlemciyle piyasaya sürülecek. Özellikle Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin farklı Snapdragon işlemciler kullanacak olması dikkat çekiyor.

Niubaide (NBD) veri tabanı kayıtları, Galaxy S27 serisinin işlemci tercihleri hakkında önemli bilgiler ortaya koydu. Bu kayıtlara göre standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modelleri, Avrupa pazarında Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2700 işlemcisinden güç alacak. Böylece Samsung, iki temel modelde kendi işlemcisini kullanmayı sürdürecek.

Serinin daha üst seviyedeki modellerinde ise Qualcomm işlemcileri tercih edilecek. Galaxy S27 Pro'nun Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisiyle gelmesi beklenirken, serinin en güçlü modeli olması beklenen Galaxy S27 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kullanılacağı belirtiliyor. Böylece Galaxy S27 ailesinde toplam üç farklı işlemci seçeneği bulunacak.

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Galaxy S27 serisinin ekran boyutları da ortaya çıktı

Veri tabanındaki kayıtlar yalnızca işlemci tercihlerini değil, telefonların ekran boyutlarını da gözler önüne seriyor. Buna göre Galaxy S27'nin 6,3 inç, Galaxy S27+'ın 6,7 inç ve Galaxy S27 Pro'nun 6,5 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Serinin en büyük modeli Galaxy S27 Ultra ise önceki nesilde olduğu gibi 6,9 inç ekranı koruyacak.

Bellek ve depolama tarafında ise dört modelin de standart olarak 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacağı iddia ediliyor. Bu tercih, Samsung'un yeni amiral gemisi ailesinde başlangıç donanım seviyesini daha tutarlı hale getirebilir.

Samsung'un işlemci stratejisi değişiyor

Samsung'un mevcut amiral gemisi modellerinde genellikle tek bir üst seviye Snapdragon işlemcisini kullanmayı tercih ediyordu. Ancak Galaxy S27 serisiyle birlikte bu yaklaşımın değişmesi bekleniyor. Şirketin Galaxy S27 Pro'da daha düşük seviyeli bir Snapdragon işlemciye, Galaxy S27 Ultra'da ise Qualcomm'un en güçlü çözümüne yer vermesi gündemde. Bu strateji, Samsung'un Pro ve Ultra modelleri arasındaki donanım farkını daha belirgin hale getirebilir.

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Samsung Galaxy S27 serisinde üç farklı işlemci yer alacak

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