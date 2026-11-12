Samsung Galaxy S27 serisinin duvar kağıtları sızdırıldı: İşte beklenen renk seçenekleri

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Oynat Samsung’un beklenen amiral gemisi Galaxy S27 serisine ait ilk duvar kağıtları sızdırıldı. Sızdırılan görseller, kurdeleyi andıran S harfi desenleriyle dikkat çekiyor. Bordo, lacivert, açık mavi, beyaz ve pembe tonlarındaki renkler, serinin cihaz renkleri hakkında fikir veriyor. Koyu tonların özellikle üst modellerde kullanılması bekleniyor. Yeni seride statik görsellerin yanı sıra dinamik duvar kağıtları da yer alacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung’un 2027 yılının başlarında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili sızıntılar hız kazandı. Yeni bir sızıntı, seride kullanılacağı iddia edilen beş farklı duvar kağıdını ortaya çıkardı. Paylaşılan görseller Galaxy S27 ailesinin olası renk seçeneklerini de gözler önüne seriyor.

Galaxy S26 serisinin duvar kağıtları sızdı

Galaxy S26 serisinde belirgin bir S harfi şeklindeki desen tercih eden Samsung, yeni nesilde de benzer bir tasarım anlayışını sürdürecek gibi görünüyor. Ancak bu kez duvar kağıtlarında daha çok kurdele görünümünü andıran, yine S harfini çağrıştıran bir desen kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görseller Burgundy, Light Blue, Navy, White ve Pink olmak üzere beş farklı renk seçeneği içeriyor. Samsung'un geçmişte amiral gemisi telefonlarının gövde renkleriyle duvar kağıtlarının renklerini uyumlu hale getirdiği düşünüldüğünde, bu görseller Galaxy S27 serisinin olası renk seçeneklerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Daha önce ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S27 Ultra modelinin Siyah, Mavi, Açık Pembe, Beyaz ve özel bir Mor renk seçeneğiyle piyasaya sürülebileceğini iddia etmişti. Yeni duvar kağıtlarında bu renklerden bazılarının karşılığı görülürken, Siyah seçeneğinin henüz ortaya çıkmaması dikkat çekiyor. Bordo rengin ise önceki iddialarda yer almaması, Samsung'un renk paletinde farklı seçenekler değerlendirebileceğine işaret ediyor.

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SammyGuru'nun tahminlerine göre Bordo ve Lacivert renkler Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro modellerinde kullanılabilir. Daha açık tonların ise standart Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus modellerine ayrılması bekleniyor. Ancak bu renklerin hangi modellere sunulacağı henüz doğrulanmış değil.

Öte yandan ortaya çıkan görsellerin statik duvar kağıtlarından oluştuğu belirtiliyor. Samsung'un Galaxy S27 serisiyle birlikte dinamik ve canlı duvar kağıtları da sunması bekleniyor. Sızdırılan duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü sürümlerine ise SammyGuru'nun ilgili sayfası üzerinden hesap sahibi kullanıcılar erişebiliyor.

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Samsung Galaxy S27 serisinin duvar kağıtları sızdırıldı

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