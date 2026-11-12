Samsung Galaxy S27 serisinin duvar kağıtları sızdırıldı: İşte beklenen renk seçenekleri

Yapay Zeka Özeti:
- Samsung’un beklenen amiral gemisi Galaxy S27 serisine ait ilk duvar kağıtları sızdırıldı. Sızdırılan görseller, kurdeleyi andıran S harfi desenleriyle dikkat çekiyor. Bordo, lacivert, açık mavi, beyaz ve pembe tonlarındaki renkler, serinin cihaz renkleri hakkında fikir veriyor. Koyu tonların özellikle üst modellerde kullanılması bekleniyor. Yeni seride statik görsellerin yanı sıra dinamik duvar kağıtları da yer alacak.
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Galaxy S26 serisinin duvar kağıtları sızdı
Galaxy S26 serisinde belirgin bir S harfi şeklindeki desen tercih eden Samsung, yeni nesilde de benzer bir tasarım anlayışını sürdürecek gibi görünüyor. Ancak bu kez duvar kağıtlarında daha çok kurdele görünümünü andıran, yine S harfini çağrıştıran bir desen kullanılıyor.
Daha önce ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S27 Ultra modelinin Siyah, Mavi, Açık Pembe, Beyaz ve özel bir Mor renk seçeneğiyle piyasaya sürülebileceğini iddia etmişti. Yeni duvar kağıtlarında bu renklerden bazılarının karşılığı görülürken, Siyah seçeneğinin henüz ortaya çıkmaması dikkat çekiyor. Bordo rengin ise önceki iddialarda yer almaması, Samsung'un renk paletinde farklı seçenekler değerlendirebileceğine işaret ediyor.
SammyGuru'nun tahminlerine göre Bordo ve Lacivert renkler Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro modellerinde kullanılabilir. Daha açık tonların ise standart Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus modellerine ayrılması bekleniyor. Ancak bu renklerin hangi modellere sunulacağı henüz doğrulanmış değil.
Öte yandan ortaya çıkan görsellerin statik duvar kağıtlarından oluştuğu belirtiliyor. Samsung'un Galaxy S27 serisiyle birlikte dinamik ve canlı duvar kağıtları da sunması bekleniyor. Sızdırılan duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü sürümlerine ise SammyGuru'nun ilgili sayfası üzerinden hesap sahibi kullanıcılar erişebiliyor.
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merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış