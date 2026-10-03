Galaxy S27 serisinin ekran koruyucuları ortaya çıktı: Dört model geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında dört amiral gemisi telefonu Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra’yı tanıtması bekleniyor. Çeşitli üçüncü taraf satıcılar, yeni Galaxy S serisi için ekran koruyucularını listelemeye başladı. Görseller, Samsung'un önceki nesle kıyasla ön tasarımda büyük bir değişiklik yapmayacağını gösteriyor.

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Ekran boyutu biraz küçülecek

Galaxy S27 ve S27 Pro boyut olarak oldukça benzer görünürken, Galaxy S27+ belirgin şekilde daha büyük. Galaxy S27 Ultra ise bu dörtlü arasındaki en büyük model. Bu durum, Galaxy S27'nin 6.27 inç ekrana sahip olacağı, S27 Pro'nun ise 6.47 inç ekranla geleceği yönündeki daha önceki raporlarla örtüşüyor. Ekran koruyucularından, 27 Pro’nun biraz daha geniş olduğu görülüyor. Cihazın yüksekliği, standart Galaxy S27 ile neredeyse birebir aynı.

Galaxy S27+’ın 6.66 inç ve serinin en üst modeli S27 Ultra'nın 6.89 inçlik ekranlara sahip olması bekleniyor. Yani, yeni modeller ekran boyutu olarak mevcut nesle oldukça yakın olacak.

Seriye yeni model: Galaxy S27 Pro

Samsung, bir sonraki Galaxy S ailesinde kompakt yapıda üst seviye bir model ekliyor; Galaxy S27 Pro. Söylentilere göre Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra modellerinde de Privacy Glass özelliği yer alacak. Ne yazık ki, mevcut modellerde olduğu gibi, düz S27 ve S27+ modelleri bu özelliği taşımayacak.

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Samsung Galaxy S27 serisinin ekran boyutları belli oldu

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