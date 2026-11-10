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    Samsung Galaxy S27 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı

    Standart modellerin yıllardır kullanılan donanımları koruması beklenirken Galaxy S27 Ultra'nın çift telefoto kamera sisteminden vazgeçebileceği öne sürülüyor.  

    Samsung Galaxy S27 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı. SammyGuru tarafından paylaşılan bilgilere göre, serinin yeni modeli Galaxy S27 Pro, S27 Ultra'dan daha düşük telefoto kamerayla gelecek.

    Galaxy S27 ve S27 Plus'ta kameralar aynı kalacak

    Serinin temel modelleri Galaxy S27 ve S27 Plus, önceki nesillerden büyük ölçüde devralınan kamera donanımlarıyla gelecek. Her iki modelde de Sony IMX955 veya Samsung S5KGNG sensörünü kullanan 50 megapiksel ana kamera bulunacağı belirtiliyor. Bu sensörlerin Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde de kullanıldığı ifade ediliyor.

    Telefonların ultra geniş açılı kameralarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Samsung'un Galaxy S23 serisinden bu yana kullandığı 12 megapiksel Sony IMX564 sensörünün yeni modellerde de yer alacağı iddia ediliyor. Telefoto tarafında da Galaxy S22'den beri kullanılan 10 megapiksel çözünürlüklü ve 3x optik yakınlaştırma sunan Samsung S5K3K1 sensörünün korunacağı belirtiliyor. Ön kamerada ise 12 megapiksel Samsung S5K3LU veya Sony IMX874 sensörlerinden birinin tercih edilmesi bekleniyor.

    Galaxy S27 Pro ve Ultra modellerinde 200 MP kamera yer alacak

    Serinin daha üst segmentteki Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modelleri ise kamera donanımı açısından daha iddialı olacak. İki modelin de Samsung'un 200 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL HP6 ana kamera sensörünü kullanacağı öne sürülüyor. Ayrıca her iki telefonda 50 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera bulunacağı ve bu kamerada Samsung ISOCELL JN3 veya Sony IMX855 sensörlerinden birinin kullanılabileceği belirtiliyor.

    Telefoto kamera tarafında ise iki model arasında önemli bir ayrım olacak. Galaxy S27 Pro'nun Galaxy S26 Ultra'da da kullanılan 10 megapiksel Samsung S5K3LD sensörünü ve 3x optik yakınlaştırmayı koruyacağı iddia ediliyor. Galaxy S27 Ultra ise 50 megapiksel çözünürlüklü, 5x optik yakınlaştırma sunan Samsung ISOCELL JN3 veya Sony IMX855 sensörlerinden biriyle gelecek.

    Ön kamera tarafında Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra modellerinin 16 megapiksel Samsung S5K2P5 sensörüne sahip olacağı belirtiliyor. Böylece üst segment modeller, standart Galaxy S27 ve S27 Plus'a kıyasla daha yüksek çözünürlüklü bir selfie kamerası sunacak.

    Galaxy S27 Ultra'da kamera sayısı azalıyor

    Sızıntıda dikkat çeken bir diğer ayrıntı, Galaxy S27 Ultra'nın telefoto kamera düzeniyle ilgili. Samsung'un son Ultra modellerinde sunduğu 3x ve 5x optik yakınlaştırmalı çift telefoto kamera sisteminden vazgeçeceği belirtiliyor. Yeni modelde yalnızca 5x telefoto kameraya yer verilmesi, kağıt üzerinde yakınlaştırma seçeneklerinin azalması anlamına geliyor. Bununla birlikte mevcut 10 megapiksel 3x sensörün görüntü kalitesi açısından sınırlı olduğu düşünüldüğünde, Samsung'un bu açığı ana kamerayla kapatması mümkün.

    Galaxy S27 Pro'da 10 megapiksel 3x telefoto kameraya yer verilmesi de eleştiri konusu olabilir. Özellikle rakip üreticilerin daha yüksek çözünürlüklü ve gelişmiş yakınlaştırma sistemlerine yöneldiği bir dönemde Samsung'un eski sensörleri kullanmaya devam etmesi dikkat çekiyor.

    Öte yandan Galaxy S27 Ultra'nın 200 megapiksel ana kamerasının daha önce gündeme gelen ISOCELL HPC tabanlı DeepPix sensöründen türetilmiş olabileceği belirtiliyor. Bu teknoloji, fotoğraf ve videolarda daha geniş dinamik aralık sunarak özellikle zorlu ışık koşullarında görüntü kalitesini artırabilir.

    Şimdilik bu bilgilerin resmi olarak doğrulanmadığını ve sızıntılara dayandığını belirtmek gerekiyor. Samsung'un Galaxy S27 serisini 2027 yılının başıda tanıtması bekleniyor.

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