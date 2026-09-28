Samsung Apple'ın izinden gidiyor: Arka tasarım yıllar sonra değişiyor!

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Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S27 serisi olacak ve dört model tanıtılacak. Ortaya çıkan kılıf görsellerine göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'da büyük tasarım değişikliği olacak.

Galaxy S27 serisinin RAM ve depolama seçenekleri sızdırılırdı 4 gün önce eklendi

Sızdırılan CAD modelleri, Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro'nun nasıl görüneceğine dair kabaca bir fikir vermişti. S27 Pro ve S27 Ultra modelleriyle uyumlu olduğu söylenen koruyucu kılıflara ait yeni görseller, Samsung’un serinin üst modellerinde büyük tasarım değişikliği uyguladığını gösteriyor.

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra'da dikey kamera düzenini bırakıyor

Tam Boyutta Gör Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra, üst kısmında iPhone 18 Pro, Xiaomi 18 Pro ve diğer Android telefonlarda gördüğümüz dikdörtgen kamera alanına sahip olacak. Samsung, yıllar sonra telefonlarında dikey kamera düzenini bırakacak.

Kılıf görselleri, Samsung’un Galaxy S27 Pro ve daha büyük S27 Ultra modelinde aynı tasarımı sunacağını gösteriyor.

Tasarım değişikliği üst seviye modellerle sınırlı

Yeni tasarımın olası bir nedeni, telefonların içinde yerleşik Qi2 mıknatısları için yer açmak olabilir. Bu, Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın özel bir kılıf gerektirmeden Qi2 aksesuarlarını desteklemesine olanak tanıyacak. Galaxy S27 ve S27+ ise Samsung'un tanıdık tasarım dilini koruyacak gibi görünüyor. Dolayısıyla, Qi2 desteği daha pahalı üst seviye modellerle sınırlı olacak.

Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın neredeyse aynı donanımı paylaşması bekleniyor. Yani S27 Pro, S27 Ultra'nın S Pen'siz daha küçük bir versiyonu olabilir.

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Samsung Galaxy S27 Ultra büyük tasarım değişikliğiyle geliyor

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