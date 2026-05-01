Samsung, Galaxy S27 Ultra'da 3x telefoto kamerayı kaldırabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtımının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken, gözler şimdiden Samsung’un bir sonraki amiral gemisine çevrildi. Samsung Galaxy S27 ailesi hakkında ortaya çıkan ilk bilgiler, şirketin özellikle kamera tarafında dikkat çekici değişiklikler planladığını gösteriyor.

Eleştirilen 3x telefoto kamera kalkabilir

Son iddialar, güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe tarafından paylaşıldı. Kaynağa göre Samsung, uzun süredir eleştirilen 10 MP'lik 3x telefoto kamerayı tamamen kaldırmayı planlıyor. Küçük sensörü ve sınırlı kullanım avantajı nedeniyle sıkça eleştirilen bu lensin kaldırılma ihtimali için “%100” gibi oldukça iddialı bir oran dile getirilse de, bunun henüz doğrulanmamış bir sızıntı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Sızıntılar yalnızca bununla sınırlı değil. Samsung Galaxy S27 Ultra modelinde daha kapsamlı bir kamera yenilenmesi planlandığı da konuşuluyor. Buna göre yeni nesil bir ultra geniş açı sensörünün, önce Samsung Galaxy Z Fold 8 modelinde tanıtılması ve ardından S27 Ultra’ya gelmesi bekleniyor. Ayrıca ön kamerada yenilikler ve ana sensörde geliştirmeler de gündemde.

En dikkat çekici detaylardan biri ise ana kamerada değişken diyafram teknolojisinin kullanılma ihtimali. Yaklaşık %80 olasılıkla değerlendirilen bu özellik, farklı ışık koşullarında daha esnek çekim imkanı sunabilir. Bunun yanında 5x telefoto kameranın daha geniş diyafram açıklığına sahip olabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Bu olası 5x kamera iyileştirmesi, kullanıcı beklentileriyle de örtüşüyor. Pek çok kullanıcı, eğer bir zoom seviyesi kaldırılacaksa, en çok kullanılan seçeneğin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Daha gelişmiş bir 5x lens, genel zoom deneyimini daha dengeli ve işlevsel hale getirebilir.

Elbette tüm bu bilgiler henüz erken aşamadaki sızıntılara dayanıyor. Cihazın tanıtımına daha çok uzun bir süre olduğu için, bu bilgiler değişiklik gösterebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: