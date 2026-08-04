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    Samsung Galaxy S27 Ultra'da kamera çıkıntısı azalabilir: Yeni lens teknolojisi ortaya çıktı

    Samsung, ilk olarak Galaxy S26 Ultra’da kullandığı özel mürekkep püskürtmeli lens baskı yöntemini Galaxy S27 Ultra’nın üç arka kamera modülüne yaymayı planlıyor.

    Samsung Galaxy S27 Ultra'da kamera çıkıntısı azalabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S27 Ultra’nın kamera çıkıntısını küçültürken kamera donanımını geliştirmek için yeni bir lens üretim teknolojisine hazırlanıyor. Güney Kore merkezli ZDNet Korea’nın haberine göre şirket, ilk olarak Galaxy S26 Ultra’da kullandığı özel mürekkep püskürtmeli lens baskı yöntemini Galaxy S27 Ultra’nın üç arka kamera modülüne yaymayı planlıyor.

    Akıllı telefon kameralarında daha büyük sensörler, gelişmiş yakınlaştırma sistemleri ve daha güçlü optik görüntü sabitleme teknolojileri daha fazla alan gerektiriyor. Bu nedenle amiral gemisi modellerde kamera çıkıntıları son yıllarda giderek büyüyor. Samsung’un yeni yaklaşımı ise kamera modülünün içindeki kullanılabilir alanı artırmayı hedefliyor.

    Lenslerin kenarlarına doğrudan siyah mürekkep uygulanacak

    Günümüzde akıllı telefon kameralarında tek bir modül içerisinde genellikle altı ila sekiz lens elementi bulunuyor. Bu lensler arasına, istenmeyen ışığın geçişini engellemek amacıyla ince plastik filmler yerleştiriliyor. Ancak söz konusu filmler kamera modülünün kalınlığını artırırken, içerideki ışık yansımalarını da tamamen ortadan kaldıramıyor.

    Samsung’un üzerinde çalıştığı yöntemde ise bu fiziksel filmler yerine lenslerin kenarlarına doğrudan mikro incelikte, mat siyah ve ışık emici bir mürekkep uygulanıyor. Mürekkep püskürtmeli üretim ekipmanıyla gerçekleştirilecek işlem, lenslerin kenarlarından yansıyan ışığı absorbe ederek dahili yansımaları azaltmayı amaçlıyor. Bu sayede özellikle gece çekimlerinde ve güçlü ışık kaynaklarının bulunduğu sahnelerde ortaya çıkan lens parlaması ve hayalet görüntülerin azaltılması mümkün olabilir.

    Samsung Galaxy S27 Ultra'da kamera çıkıntısı azalabilir Tam Boyutta Gör

    Galaxy S27 Ultra'nın kamera çıkıntısı küçülebilir

    Teknolojinin bir diğer önemli avantajı ise fiziksel film ve yapıştırıcı katmanlarının ortadan kaldırılmasıyla kamera modülünde birkaç mikrometrelik alan kazanılması. Tek başına küçük görünen bu kazanım, akıllı telefonlardaki son derece sıkışık kamera tasarımlarında önemli bir fark yaratabilir.

    İddialara göre Samsung, yeni üretim yöntemini özellikle ana kamera ve telefoto kamera sistemlerinde bulunan belirli lens katmanlarına uygulayacak. Bunlar arasında L3 Tele, L3 Wide ve L6 Wide katmanlarının bulunduğu belirtiliyor. Diğer lens katmanlarında ise geleneksel ışık engelleyici filmlerin kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.

    Kazanılan alan Samsung’a birkaç farklı seçenek sunabilir. Şirket bu alanı kullanarak kamera çıkıntısının boyutunu azaltabilir, daha gelişmiş bir kamera sensörü yerleştirebilir veya daha büyük optik bileşenlere yer açabilir.

    200 MP değişken diyafram ve LOFIC sensör iddiası

    Galaxy S27 Ultra için daha önce ortaya çıkan iddialarda 200 MP değişken diyaframlı bir ana kamera üzerinde çalışıldığı öne sürülmüştü. Yeni lens üretim tekniğinin sağlayacağı alan, böyle bir sistemin kamera modülüne daha rahat şekilde yerleştirilmesine yardımcı olabilir.

    Bunun yanı sıra Samsung’un LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) teknolojisine sahip bir sensör kullanabileceği de konuşuluyor. LOFIC teknolojisi, sensörün özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde daha geniş dinamik aralık sunmasına yardımcı olabilir. 

    Kaynakça https://zdnet.co.kr/view/?no=20260803174432 https://www.androidauthority.com/galaxy-s27-thinner-camera-3693968/
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