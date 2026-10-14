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    Samsung Galaxy S27 Ultra ile Gizlilik Ekranı seviye atlıyor

    Samsung Galaxy S27 Ultra ile ilgili iddialar devam ediyor. Bu kez Gizlilik Ekranı teknolojisinin düşük görüntü kalitesi dezavantajını ortadan kaldıracağı iddia ediliyor.

    Samsung Galaxy S27 Ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 Ultra ile Galaxy ailesine sunulan Gizlilik Ekranı teknolojisi sonraki nesillerde gelişerek devam edecek. Samsung gelecek yılın Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde daha gelişmiş bir teknolojiye yer verecek.

    Gizlilik Ekranı v2

    Özellikle amiral gemisi telefonlarda karşımıza çıkan gizlilik ekranı, telefona yan taraftan göz atmak isteyen kişilerin kararmış bir ekran görmesini sağlıyor. Samsung Galaxy S26 Ultra, Flex Magic Pixel teknolojisini kullanarak piksellerin bakış açısını azaltıyor. Böylece sadece kullanıcı ekranı görebiliyor. Karartma tüm ekrana ya da bildirimlere ya da belirli uygulamalara uygulanabiliyor.

    Gizlilik ekranının en önemli dezavantajı görüntü kalitesinin düşmesi ve daha az keskin hale gelmesiydi. Galaxy S27 Ultra amiral gemisi ile bu dezavantaj da ortadan kalkıyor. Gizlilik Ekranı v2 adındaki teknoloji görüş açılarını iyileştiriyor, çözünürlüğü yukarı ölçekliyor ve görsel kalitesini daha keskin hale getiriyor.

    Elbette bu iyileştirmeler biraz fedakârlık istiyor. Kaynaklar Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinin 1400$-1500$ aralığında olacağını tahmin ediyor. Bu da önceki nesle göre yüzde 10-15 arasında bir artışa işaret ediyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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