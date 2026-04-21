Samsung, Galaxy S27 Ultra ile silikon karbon pil teknolojisine geçiş yapabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, uzun süredir temkinli yaklaştığı silikon-karbon batarya teknolojisinde nihayet kritik eşiği aşmış olabilir. Yeni sızıntılara göre şirket, bu teknolojiyi ilk kez Galaxy S27 serisi ile birlikte tüketiciye sunmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi, özellikle Çinli üreticilerin agresif şekilde 10.000 mAh seviyelerine ulaşmasına rağmen silikon-karbon bataryalara geçişte acele etmedi. Bunun temel nedeni, bu yeni nesil bataryaların ömrünün geleneksel lityum-iyon hücrelere kıyasla daha kısa olmasıydı. Ancak son bilgiler, Samsung’un bu en büyük sorunu çözmeye oldukça yaklaştığını gösteriyor.

Silikon-karbon bataryalar, klasik lityum-iyon bataryalardan farklı olarak grafit yerine nanoyapılı silikon-karbon anot kullanıyor. Silikonun çok daha yüksek enerji tutma kapasitesi sayesinde, aynı hacimde daha yüksek kapasite elde edilebiliyor. Ancak bu avantajın karşılığında, daha düşük ömür ve pil şişmesi gibi sorunlar oluşabiliyor.

Samsung, çeşitli silikon karbon pil hücrelerini test ediyor

2025’in sonlarına doğru gelen bilgilere göre Samsung SDI, toplamda 20.000 mAh kapasiteye sahip çift hücreli bir silikon-karbon batarya üzerinde testler gerçekleştirdi. Bu pilde birincil hücre 12.000 mAh kapasiteye ve 6,3 mm kalınlığa sahipken, ikincil hücre 8.000 mAh kapasiteye ve 4 mm kalınlığa sahipti. Ancak bu hücre, Samsung'un 1.500 şarj döngüsü hedefinin aksine 960 şarj döngüsüne dayanabildi. Bunun üzerine Samsung, daha düşük kapasiteli ama daha dayanıklı alternatiflere yöneldi.

Şirket ayrıca 18.000 mAh ve 12.000 mAh seviyelerinde farklı kombinasyonları da test etti. Örneğin 12.000 mAh’lik çözümde 6.800 mAh (4,7 mm) ve 5.200 mAh (3,2 mm) kapasiteli iki hücre birlikte kullanıldı.

İlk olarak Galaxy S27 Ultra'da yer alabilir

Güncel sızıntıya göre Samsung mühendisleri, silikon-karbon bataryaların ömrünü 1.500 şarj döngüsüne çıkarmak için ayırıcı katmanlar, istifleme mimarisi ve batarya yönetim yazılımı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Aynı kaynak, bu teknolojinin ilk kez Galaxy S27 Ultra modelinde kullanılmasının en olası senaryo olduğunu belirtiyor.

Samsung, yaklaşık on yıldır akıllı telefonlarında 5.000 mAh civarında bataryalar kullanmayı sürdürüyor. 2016’da tanıtılan Galaxy A9 Pro, bu kapasiteyi sunan ilk modellerden biri olmuştu. Bu nedenle şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı silikon-karbon teknolojisinin tüketici tarafında gerçekten hissedilir bir fark yaratması bekleniyor.

Samsung’un bu kadar temkinli davranmasının bir nedeni de geçmişte yaşanan Galaxy Note 7 kriziydi. Bu yüzden şirketin yeni batarya teknolojisini piyasaya sürmeden önce son derece sıkı testlerden geçirdiği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, Galaxy S27 Ultra ile silikon karbon pile geçiş yapabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: