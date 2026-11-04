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    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın maketi ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın maketi, önceki modelle arasındaki tasarım farklarını ortaya koydu. Yeni kamera adası ve mıknatıs desteği dikkat çekiyor. İşte detaylar...

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın maketi ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S27 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen yeni modeller hakkında sızıntılar gelmeye devam ederken, serinin en üst modeli olması beklenen Galaxy S27 Ultra bu kez fiziksel maketiyle görüntülendi. Daha önce CAD tabanlı çizimleri paylaşılan telefonun maketi, tasarım değişikliklerini daha yakından görmemizi sağlıyor.

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı

    Ağustos ayında ortaya çıkan CAD çizimlerini temel alan kaynak, Galaxy S27 Ultra'nın fiziksel maketini hazırladı. Cihazın Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro ve Google Pixel 11 Pro ile yan yana karşılaştırıldığı görseller de paylaşıldı. Ancak maketin gerçek ağırlığına sahip olmadığını ve içerisinde ekran, batarya ya da herhangi bir donanım bulunmadığını belirtelim. Dolayısıyla bu görüntüler, telefonun yalnızca dış tasarımı hakkında fikir veriyor.

    Paylaşılan ölçülere göre Galaxy S27 Ultra, 163,76 x 78,25 x 7,97 mm boyutlarında olacak. Karşılaştırma için Galaxy S26 Ultra'nın 163,6 x 78,1 x 7,9 mm ölçülerine sahip olduğunu hatırlatalım. Buna göre yeni model, selefine kıyasla çok küçük ölçü farklarıyla gelecek. Ön tarafta selfie kamerası için ekranın ortasına yerleştirilmiş bir delik bulunurken, güç ve ses tuşları sağ kenardaki konumunu koruyor.

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın maketi ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Alt bölümde ise USB-C bağlantı noktası, SIM kart yuvası, mikrofon, hoparlör ve S Pen bölmesi yer alıyor. Arka tarafta yapılan değişiklikler ise tasarımın en belirgin yenilikleri arasında. Samsung, Galaxy S27 Ultra'da kamera adasını yeniden düzenliyor ve önceki modele kıyasla bir kamera daha az sensöre yer veriyor.

    MagSafe benzeri aksesuar desteği gelebilir

    Yeni kamera adasının tasarımı, bazı yönleriyle iPhone 18 Pro'yu andırıyor. Bununla birlikte kamera modülünün çevresinde bırakılan alan, mıknatısların kullanılmasına imkan tanıyabilir. Böylece Galaxy S27 Ultra'nın MagSafe benzeri manyetik aksesuarlarla uyumlu hale gelmesi gündeme gelebilir. Yeni tasarımın telefonun düz yüzeylerde kullanılırken daha az sallanmasını sağlaması da olası.

    Öte yandan kamera adasındaki değişiklik, aksesuar uyumluluğunu da etkileyebilir. Sensörlerin konumları büyük ölçüde benzer kalsa bile Galaxy S26 Ultra için hazırlanan kılıfların yeni modelle uyumlu olmayacağı belirtiliyor. Elbette tüm bu detayların henüz sızıntılara dayandığını ve Samsung tarafından doğrulanmadığını hatırlatalım.

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