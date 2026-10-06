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    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın renk seçenekleri sızdı: Pembe sürprizi

    Samsung'un yaklaşan amiral gemisi modeli Galaxy S27 Ultra'nın siyah, mavi, açık pembe ve beyaz renk seçenekleriyle satışa çıkacağı iddia edildi. Özel bir mor renk seçeneğinin de sunulması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın renk seçenekleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S27 serisinin en üst modeli Galaxy S27 Ultra'nın renk seçenekleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, telefonun standart renk seçeneklerinin siyah, mavi, açık pembe ve beyaz olacağını öne sürdü. Ayrıca özel bir mor renk seçeneğinden de söz eden kaynak, bu rengin yalnızca çevrim içi satışa sunulup sunulmayacağının henüz net olmadığını belirtti.

    Samsung'un mevcut Galaxy S26 Ultra modelinde ana renk seçenekleri siyah, kobalt moru, gök mavisi ve beyaz olarak sunuluyor. Pembe altın ve gümüş gölge gibi bazı renkler ise çevrim içi mağazaya özel seçenekler olarak karşımıza çıkıyor.

    Galaxy S27 serisi dört modelden oluşacak

    Galaxy S27 ailesinin bu yıl üç model yerine dört farklı cihazdan oluşması bekleniyor. Sızıntılara göre seride 6,27 inçlik Galaxy S27, 6,66 inçlik Galaxy S27+, 6,47 inçlik yeni Galaxy S27 Pro ve 6,89 inçlik Galaxy S27 Ultra yer alacak.

    Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın Samsung'un Privacy Display teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor. Bu teknoloji, ekranın yan açılardan görülmesini zorlaştırarak özellikle toplu taşıma, uçak veya kalabalık ortamlarda daha fazla gizlilik sağlamayı amaçlıyor.

    Serinin tamamı Çin'de CCC sertifikasyon sürecinden de geçmiş durumda. Sertifikasyon kayıtlarında Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın 60W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacağı görülüyor. Cihazların 20V ve 3A değerlerinde şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

    Galaxy S27 Ultra'nın bataryası büyüyor

    Galaxy S27 Ultra'nın en önemli yükseltmelerinden biri ise batarya tarafında olabilir. Daha önceki sızıntılar ve CCC kayıtları, telefonda yaklaşık 5.700 mAh kapasiteli bir bataryaya işaret ediyor. Bataryanın nominal kapasitesinin ise yaklaşık 5.534 mAh olması bekleniyor. Bu kapasite gerçekleşirse Galaxy S27 Ultra, Samsung'un bugüne kadarki en yüksek kapasiteli amiral gemisi akıllı telefonu olacak. Şirketin Ultra modellerinde uzun süredir yaklaşık 5.000 mAh seviyesinde tuttuğu batarya kapasitesi böylece önemli ölçüde artırılmış olacak.

    Kamera tarafında ise Samsung'un donanımdan ziyade görüntü işleme deneyimine odaklanan bazı iyileştirmeler yapacağı konuşuluyor. Sızıntılara göre Galaxy S27 Ultra, daha sıcak ve doğal renk tonları sunarken özellikle parlak bölgelerdeki detayların korunması konusunda daha başarılı olabilir.

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