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    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın resmi render görüntüleri ortaya çıktı: Yeni kamera tasarımı doğrulandı

    Samsung Galaxy S27 Ultra’nın CAD tabanlı renderları ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülere göre Samsung, yeni amiral gemisinin kamera tasarımında radikal değişikliğe gidiyor.

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın yeni kamera tasarımı doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra modeliyle ilgili yeni CAD görüntüleri, amiral gemisinin tasarımında dikkat çekici değişiklikler yaşanacağını gösterdi. Güvenilir sızıntı kaynağı Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) tarafından paylaşılan bilgiler, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yeni kamera tasarımını daha ayrıntılı biçimde gözler önüne seriyor.

    Galaxy S27 Ultra'nın kamera tasarımı değişiyor

    Galaxy S27 Ultra genel tasarım çizgisinde Galaxy S26 Ultra’ya oldukça benzer olacak. Ancak arka kamera tasarımında büyük bir değişikliğe gidilecek. Samsung’un mevcut modellerde telefonun sol kenarı boyunca dikey şekilde konumlandırdığı kameralar, yeni modelde üst bölüme yayılan büyük bir kamera platformunun içerisinde yer alacak. Bu tasarım, iPhone Pro serisinin kamera tasarımına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın yeni kamera tasarımı doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Yeni kamera platformunun yalnızca estetik bir değişiklik olmayabileceği belirtiliyor. Daha geniş kamera sensörleri için daha fazla alan sağlayabileceği düşünülen bu tasarım, aynı zamanda dahili soğutma sistemi için daha fazla alan oluşturabilir. Ayrıca Samsung’un manyetik şarj desteğini de entegre etmesine yardımcı olabilir.

    OnLeaks’in paylaştığı bilgilere göre Galaxy S27 Ultra’nın yaklaşık 163,76 x 78,25 x 7,97 mm ölçülerinde olması bekleniyor. Bu değerler Galaxy S26 Ultra’nın 163,6 x 78,1 x 7,9 mm ölçülerine oldukça yakın. Ancak kamera çıkıntısıyla birlikte telefonun toplam kalınlığı yaklaşık 12,53 mm seviyesine ulaşacak.

    Üçlü kamera sistemi yer alacak

    Renderlar, Samsung’un Galaxy S27 Ultra’da dört kamera yerine üçlü kamera sistemine geçebileceğine işaret ediyor. Şirketin 10 MP çözünürlüklü 3x telefoto kamerayı kaldırarak bunun yerine 50 MP 5x telefoto kamera kullanacağı iddia ediliyor. Ana kamerada Samsung’un ISOCELL HIP6 sensörünü tercih edeceği öne sürülürken, ultra geniş açılı kamerada ise 50 MP Sony IMX855 sensörün kullanılabileceği belirtiliyor. 

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın yeni kamera tasarımı doğrulandı Tam Boyutta Gör

    S Pen kullanılmaya devam edecek

    Galaxy S27 Ultra’nın tasarımında dikkat çeken bir diğer detay ise S Pen yuvasının korunması. OnLeaks, Samsung’un yeni amiral gemisinde dahili S Pen desteğinden vazgeçmeyeceğini doğruluyor. Renderlarda telefonun alt bölümünde S Pen yuvası açık şekilde görülebiliyor. Böylece Samsung’un Ultra serisinin en önemli ayırt edici özelliklerinden biri gelecek yıl da korunacak.

    5.700 mAh batarya iddiası

    Samsung’un Galaxy S27 Ultra ile birlikte batarya tarafında da önemli bir yükseltme yapması bekleniyor. Şirketin Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 serisinde kullanmaya başladığı silikon-karbon batarya teknolojisini Galaxy S serisine de taşıyacağı iddia ediliyor. Son sızıntılar, Galaxy S27 Ultra’nın yaklaşık 5.700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olabileceğine işaret ediyor. Bu değer, Galaxy S26 Ultra’ya kıyasla önemli bir kapasite artışı anlamına geliyor.

    Telefonun ayrıca 6,9 inçlik ekran ve ekranın üst kısmında delikli selfie kamerasıyla gelmesi bekleniyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi platformu olan ve şimdilik Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme adıyla anılan çipin kullanılması bekleniyor. Bazı pazarlarda ise Samsung’un kendi Exynos 2700 işlemcisini tercih etme ihtimali bulunuyor.

    Galaxy S27 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung’un Galaxy S27 serisini ne zaman tanıtacağı henüz belli değil. Galaxy S26 serisinin tanıtım takvimi önceki yıllara göre değişmiş olsa da mevcut beklentiler, Galaxy S27 serisinin Şubat 2027 döneminde, Mobile World Congress öncesinde duyurulması yönünde.

    Fiyat tarafında ise kötü haber gelebilir. Galaxy S26 Ultra ile 100 dolarlık fiyat artışına giden Samsung’un, bellek fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Galaxy S27 Ultra’da da benzer bir zam yapabileceği belirtiliyor. Söylentilere göre başlangıç fiyatı 1.399 dolar seviyesine çıkabilir.

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    G
    gülenturk12 3 saat önce

    Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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