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    Samsung Galaxy S27 ve S27 Ultra için kötü haber: Fiyatlar artacak

    Samsung Galaxy S27 serisinin fiyatlarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Güney Kore'den gelen bilgilere göre, özellikle yüksek depolama seçeneklerinde dev fiyat artışı yaşanabilir. 

    Samsung Galaxy S27 ve S27 Ultra için kötü haber: Fiyatlar artacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S27 hakkında yeni bir fiyat sızıntısı ortaya çıktı. Güney Kore kaynaklı iddiaya göre Galaxy S27 serisinin fiyatları Galaxy S26 modellerine kıyasla artacak. Üstelik daha yüksek depolama kapasitesine sahip modellerde fiyat farkının daha belirgin olması bekleniyor.

    Ultra modeli 2.000 dolara yaklaşabilir

    İddiaya göre Güney Kore'de standart Galaxy S27'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 100 bin ila 130 bin Güney Kore wonu arasında artacak. 130 bin wonluk artış güncel kurla yaklaşık 95 dolara denk geliyor. Ancak bu artışın yalnızca başlangıç modelleri için geçerli olabileceği, daha yüksek depolama seçeneklerinde fiyat farkının daha da büyüyeceği belirtiliyor.

    Galaxy S27 Ultra tarafında ise daha dikkat çekici bir tablo ortaya çıkabilir. Galaxy S26 Ultra'nın 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 1.299 dolardan satışa çıkmıştı. 512 GB model için fiyat 1.499 dolara yükselirken, 1 TB seçeneğinin fiyatı 1.799 dolar seviyesindeydi.

    Yeni sızıntıya göre Galaxy S27 Ultra'nın başlangıç fiyatı 1.399 dolar seviyesine çıkabilir. 512 GB modelin ise 1.549 dolar veya daha yüksek bir fiyatla sunulabileceği iddia ediliyor. Depolama kapasitesi arttıkça fiyat farkının da önceki nesle kıyasla daha fazla olması bekleniyor. Bu nedenle 1 TB Galaxy S27 Ultra'nın 2.000 dolar sınırına yaklaşabileceği bilgiler arasında.

    Fiyat artışının arkasında yapay zeka var

    Zam iddiasının arkasındaki temel neden olarak ise yapay zeka sektöründeki yüksek çip ve bellek talebi gösteriliyor. Özellikle yeni nesil bellek teknolojilerinin maliyetlerinin artması, akıllı telefon üreticilerinin donanım maliyetlerini yükseltiyor. Galaxy S27 serisinin de bu durumdan etkilenebileceği belirtiliyor.

    Samsung'un Galaxy S27 Ultra'nın bazı üst seviye versiyonlarında LPDDR6 RAM kullanabileceği de daha önce gündeme gelmişti. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bazı kaynaklar LPDDR6 ve yeni nesil depolama teknolojilerinin sınırlı sayıda modele ayrılabileceğini, diğer sızıntılar ise S27 Ultra ve S27 Pro'da kullanılabileceğini öne sürüyor.

    Galaxy S27 ailesinin 2027'nin ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Samsung'un lansman tarihi yaklaştıkça fiyatlandırma ve donanım seçenekleriyle ilgili daha net bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

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