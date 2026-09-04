Samsung Galaxy S27 ve S27 Ultra'nın kılıfları sızdırıldı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un 2027 yılında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisi için yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından Galaxy S27, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı. Serideki dört modelin kamera tasarımları birbirinden belirgin şekilde ayrılacak.

Galaxy S27 serisinin tasarımı sızdırıldı

Sızıntıya göre Galaxy S27 ve Galaxy S27+, Samsung'un son nesillerde kullandığı tasarım anlayışını büyük ölçüde koruyacak. Bu iki modelin arka tarafında kameralar için ayrı ayrı dışarı taşan bölümlerin bulunması bekleniyor. Böylece standart modeller mevcut Galaxy S serisine daha yakın bir görünüm sunacak.

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra ise çok daha farklı bir kamera tasarımına sahip olacak. Kılıflarda kameralar için telefonun üst bölümüne yerleştirilen yatay ve geniş bir kamera adası görülüyor. Bu tasarım, daha önce ortaya çıkan render görüntüleriyle de örtüşüyor ve Samsung'un yıllardır kullandığı dikey kamera yerleşimini sonlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni kamera adasının yalnızca görsel bir değişiklik olmadığını söyleyelim. Yatay ve geniş tasarımın telefon içerisinde kamera bileşenleri için daha fazla alan sağlayarak daha büyük sensörlere ve gelişmiş soğutma sistemlerine yer açabileceği belirtiliyor. Ancak mevcut sızıntılar, Ultra modelde konuşulan yeni 4x telefoto kamera dışında sensör boyutlarında büyük bir yükseltme olmayacağı yönünde.

Serideki asıl yeni model ise Galaxy S27 Pro olacak. Samsung'un S27 ile S27+ arasında konumlandırmak yerine Ultra'ya daha yakın bir cihaz hazırladığı belirtiliyor. Yaklaşık 6,4 ila 6,6 inç arasında bir ekrana sahip olması beklenen S27 Pro, Ultra modelle ana ve ultra geniş açı kameralarını paylaşabilir. S Pen desteğinin bulunmaması sayesinde ise daha kompakt bir Ultra alternatifi olarak konumlandırılabilir.

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Galaxy S27 ne zaman çıkacak?

Dört modelin de 2027'nin ilk çeyreğinde, büyük olasılıkla ocak veya şubat aylarında tanıtılması bekleniyor. Donanım tarafında Galaxy S27 ailesinin tamamında 2nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin kullanılması bekleniyor. Bölgeye göre Samsung'un kendi Exynos 2700 işlemcisi veya TSMC tarafından üretilecek Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro seçeneklerinin sunulabileceği de sızıntılar arasında.

Son olarak Samsung’un ekran tedarik zincirinde de değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Şirketin Galaxy S serisinde ilk kez BOE tarafından üretilen OLED panellere yer vermesi gündemde. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Samsung Galaxy S27 ve S27 Ultra'nın kılıf görüntüleri sızdırıldı!

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