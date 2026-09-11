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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil takip cihazı Galaxy SmartTag3 için geri sayım sürerken, ilk görüntüler ortaya çıktı. Şirket, ilk Galaxy SmartTag'i 2021 yılında, SmartTag2'yi ise 2023 yılında piyasaya sürmüştü. Yeni modelin ise önümüzdeki bir veya iki ay içinde tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy SmartTag 3'ün tasarımı

Temmuz ayında ortaya çıkan çizimler, SmartTag3'ün önceki modellerden farklı olarak yuvarlatılmış kareye yakın, squircle şeklinde bir tasarıma sahip olacağını göstermişti. Yeni sızıntı ise bu tasarımı gerçek ürüne ait olduğu iddia edilen görseller üzerinden daha net şekilde ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Görüntülerde Galaxy SmartTag3'ün iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihazın merkezinde ise Samsung logosunun yer aldığı fiziksel bir buton görülüyor. Bu bölüm, önceki modele kıyasla daha farklı bir görünüme sahip ve metalik bir yüzeyle geliyor.

Bağlantı deliği olmayacak

Yeni modeldeki en dikkat çekici değişikliklerden biri ise cihazın gövdesinde kordon veya anahtarlık takmak için bir delik bulunmaması. Galaxy SmartTag2'nin doğrudan farklı eşyalara takılabilmesini sağlayan tasarımın aksine SmartTag3'te bu imkan yerleşik olarak sunulmayacak gibi görünüyor.

Bu nedenle kullanıcıların SmartTag3'ü çanta, anahtarlık veya benzeri eşyalara bağlamak istemesi durumunda ayrı bir kılıf veya bağlantı aparatı satın alması gerekebilir.

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Samsung şu ana kadar Galaxy SmartTag3 hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Cihazın teknik özellikleri, takip menzili, pil ömrü ve fiyatı gibi detaylar da henüz bilinmiyor. Ancak yeni görüntülerin ortaya çıkması, resmi tanıtımın önceki nesilde olduğu gibi uzun süre beklemeyebileceğine işaret ediyor.

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Samsung Galaxy SmartTag 3'ün tasarımı ve renkleri sızdırıldı

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