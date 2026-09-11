Samsung Galaxy SmartTag 3'ün tasarımı ve renkleri sızdırıldı

Samsung Galaxy SmartTag 3'ün tasarımı
Temmuz ayında ortaya çıkan çizimler, SmartTag3'ün önceki modellerden farklı olarak yuvarlatılmış kareye yakın, squircle şeklinde bir tasarıma sahip olacağını göstermişti. Yeni sızıntı ise bu tasarımı gerçek ürüne ait olduğu iddia edilen görseller üzerinden daha net şekilde ortaya koyuyor.
Bağlantı deliği olmayacak
Yeni modeldeki en dikkat çekici değişikliklerden biri ise cihazın gövdesinde kordon veya anahtarlık takmak için bir delik bulunmaması. Galaxy SmartTag2'nin doğrudan farklı eşyalara takılabilmesini sağlayan tasarımın aksine SmartTag3'te bu imkan yerleşik olarak sunulmayacak gibi görünüyor.
Bu nedenle kullanıcıların SmartTag3'ü çanta, anahtarlık veya benzeri eşyalara bağlamak istemesi durumunda ayrı bir kılıf veya bağlantı aparatı satın alması gerekebilir.
Samsung şu ana kadar Galaxy SmartTag3 hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Cihazın teknik özellikleri, takip menzili, pil ömrü ve fiyatı gibi detaylar da henüz bilinmiyor. Ancak yeni görüntülerin ortaya çıkması, resmi tanıtımın önceki nesilde olduğu gibi uzun süre beklemeyebileceğine işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: