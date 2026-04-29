2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Store'da 30 Nisan 2026'dan itibaren platformun çalışması için kullanıcıların bir Samsung hesabına giriş yapmasını gerektireceğini duyurdu. Başka bir deyişle, oturum açmadan uygulama indiremeyecek veya uygulama güncellemelerini yükleyemeceksiniz.

Galaxy Store, Samsung hesabı olmadan çalışmıyor

Tam Boyutta Gör Samsung akıllı telefonlar, markanın kendi uygulamaları, üçüncü taraf uygulamalar (Google Play Store'da bulunmayan Good Lock ve modülleri gibi) ve bunların güncellemelerini sunan Galaxy Store ile geliyor. Telefonun kurulumu sırasında, Samsung hesabınızla oturum açarsanız, Galaxy Store otomatik olarak bu hesabı kullanıyor. Giriş açmayı atlarsanız, mağaza yine de uygulama indirmenize ve güncelleme yüklemenize izin veriyor. Ancak, bu, 30 Nisan'dan itibaren artık mümkün olmayacak.

Şu anda, bu değişikliğin belirli cihazlarla, One UI sürümüyle ya da ülkelerle sınırlı olup olmadığı belirsiz. Galaxy akıllı telefonunuzda Samsung hesabınıza henüz giriş yapmadıysanız, uygulama indirmeye ve Galaxy Store'dan güncellemeler almaya devam etmek için en kısa sürede giriş yapmanız gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung, Galaxy Store için önemli değişikliği duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: