    Samsung, Galaxy Store için önemli değişikliği duyurdu

    Samsung, Google Play Store'da bulunmayan Good Lock ve modülleri gibi bazı uygulamaları yüklemek için kullanılan Galaxy Store için hesap zorunluluğu getiren değişikliği duyurdu. İşte ayrıntılar:

    Samsung, Galaxy Store'da 30 Nisan 2026'dan itibaren platformun çalışması için kullanıcıların bir Samsung hesabına giriş yapmasını gerektireceğini duyurdu. Başka bir deyişle, oturum açmadan uygulama indiremeyecek veya uygulama güncellemelerini yükleyemeceksiniz.

    Galaxy Store, Samsung hesabı olmadan çalışmıyor

    Samsung akıllı telefonlar, markanın kendi uygulamaları, üçüncü taraf uygulamalar (Google Play Store'da bulunmayan Good Lock ve modülleri gibi) ve bunların güncellemelerini sunan Galaxy Store ile geliyor. Telefonun kurulumu sırasında, Samsung hesabınızla oturum açarsanız, Galaxy Store otomatik olarak bu hesabı kullanıyor. Giriş açmayı atlarsanız, mağaza yine de uygulama indirmenize ve güncelleme yüklemenize izin veriyor. Ancak, bu, 30 Nisan'dan itibaren artık mümkün olmayacak.

    Şu anda, bu değişikliğin belirli cihazlarla, One UI sürümüyle ya da ülkelerle sınırlı olup olmadığı belirsiz. Galaxy akıllı telefonunuzda Samsung hesabınıza henüz giriş yapmadıysanız, uygulama indirmeye ve Galaxy Store'dan güncellemeler almaya devam etmek için en kısa sürede giriş yapmanız gerekiyor.

