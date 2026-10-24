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    Samsung Galaxy Studio kulaklıklar lansmana bir adım daha yaklaştı

    Samsung Galaxy Studio kulaklıkları, SM-U700 model numarasıyla Güney Kore RRA sertifikası aldı. İşte üst segmentte rekabetin yönünü etkileyebilecek yeni kulak üstü kulaklıkların detayları:

    Samsung Galaxy Studio kulaklıklar lansmana bir adım daha yaklaştı
    Samsung Galaxy Studio kablosuz kulak üstü kulaklıkları, 23 Ekim tarihinde Güney Kore Ulusal Radyo Araştırma Ajansı (RRA) sertifikası alarak piyasaya çıkış sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. SM-U700 model numarasıyla listelenen cihazın, Samsung'un uzun bir aradan sonra kulak üstü kulaklık pazarına dönüşünü temsil etmesi bekleniyor. Henüz şirket tarafından resmi olarak tanıtılmayan ürünün Galaxy Studio adını taşıyabileceği belirtiliyor. 

    Galaxy Studio, üst segment kulaklık pazarında rekabete hazırlanıyor

    RRA sertifikasyonu, yeni kablosuz kulaklığın geliştirme ve piyasaya hazırlık sürecinde ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Samsung'un kulak üstü kulaklık pazarına yeniden yönelmesi ise şirketin mevcut Galaxy Buds ürün ailesinden farklı bir kategoriye odaklanabileceğini gösteriyor. Galaxy Buds serisi kulak içi tasarımıyla taşınabilirliği ön plana çıkarırken, kulak üstü modeller daha geniş bir fiziksel yapıyla konfor, ses deneyimi ve dış sesleri azaltma gibi alanlarda farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor.

    Yeni modelin teknik özellikleri konusunda öne çıkan beklentilerden biri, Bluetooth bağlantı teknolojisi. Galaxy Buds 4 serisinde bulunan Bluetooth 6.1 sürümünün Galaxy Studio'da da kullanılabileceği tahmin ediliyor. Ancak RRA sertifikası, kulaklığın hangi Bluetooth sürümünü desteklediğini tek başına doğrulamıyor. Ses kodekleri de Galaxy Studio'nun konumlandırılması açısından dikkat çeken bir diğer konu. AAC, LC3 ve Samsung'un SSC UHQ teknolojisinin desteklenebileceği öne sürülüyor. 

    Samsung Galaxy Studio kulaklıklar lansmana bir adım daha yaklaştı
    Bununla birlikte, bu kodeklerin tamamının yeni modelde yer alacağı henüz doğrulanmış değil. Kodekler, ses verilerinin kablosuz bağlantı üzerinden nasıl kodlanıp aktarıldığını belirlerken ortaya çıkan ses kalitesi; kaynak dosyaya, kullanılan cihaza, bağlantı koşullarına ve kulaklığın kendi ses donanımına göre değişebiliyor. Dolayısıyla yalnızca desteklenen kodeklerin sayısı, nihai ses deneyimini değerlendirmek için yeterli olmayacak.

    Samsung ekosistemiyle entegrasyon da cihazın öne çıkabileceği alanlardan biri olabilir. Galaxy Buds modellerinde bulunan Buds Auto Switch özelliğinin yeni kulaklıklara eklenmesi, uyumlu Samsung cihazları arasında ses geçişini kolaylaştırabilir. Böyle bir özellik, aynı anda telefon, tablet veya bilgisayar kullanan kişiler için günlük kullanımda pratiklik sağlayabilir. USB Type-C bağlantısının ise şarj amacıyla ve olası kablolu ses bağlantısı için kullanılması bekleniyor; ancak kablolu ses desteğinin kapsamı henüz açıklanmış değil.

    Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve uzun pil ömrü, Galaxy Studio'nun rekabet gücünü belirleyebilecek diğer özellikler arasında yer alıyor. Apple AirPods Max 2 ve Sony WH-1000XM6 gibi üst segment kulaklıklarla rekabet edebilmesi için Samsung'un yalnızca bağlantı teknolojilerine değil, gürültü azaltma performansına, kullanım konforuna ve ses kalitesine de odaklanması gerekebilir.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 22 saat önce

    tuhaf

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