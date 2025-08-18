Giriş
    Galaxy Tab S10 Lite'ın tüm özellikleri sızdırıldı

    Samsung, Galaxy Tab S11 serisi dışında nispeten uygun fiyatlı bir model çıkarmaya hazırlanıyor: Galaxy Tab S10 Lite. Bütçe dostu tabletin tasarımından teknik özelliklerine tüm detaylar sızdırıldı.

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yıl sonuna kadar en az dört yeni tablet piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu tabletlerden birinin Galaxy Tab S10 Lite olacağı söyleniyor. Tablete ilişkin birçok bilgi sızdırıldı. Şimdi ise, tableti her açıdan gösteren render görselleriyle birlikte teknik detayları paylaşıldı.

    Galaxy Tab S10 Lite özellikleri (beklenen)

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite Android tablet özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S10 Lite, Full HD+ çözünürlük (2.112 × 1.320 piksel), 90 Hz yenileme hızı sunan 10.9 inç LCD ekrana sahip. Tablet, basınç ve eğim hassasiyetine sahip S Pen ile birlikte geliyor. 6.6 mm inceliğinde metal gövdeli tablette stereo hoparlörler, Dolby Atmos ses desteği bulunuyor. Galaxy Tab S9 FE'de bulunan Exynos 1380 işlemciden güç alıyor.

    Samsung Tab S10 Lite, 6 GB RAM, 128 GB/256 GB dahili depolama alanıyla (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir) geliyor. Önde 5 MP, arkada 8 MP kamera mevcut. 25 W hızlı şarjı destekleyen 8000 mAh bataryadan güç alıyor. Wi-Fi ve Wi-Fi + hücresel (5G) bağlantı seçeneğiyle geliyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 bağlantılarını destekliyor ve USB 3.2 Type-C girişi mevcut.

    Galaxy Tab S10 Lite fiyatı ne kadar olacak?

    Galaxy Tab S10 Lite, gri, kırmızı ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Wi-Fi modelinin 400 euro, 256 GB Wi-Fi + 5G modelinin 530 euro fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

