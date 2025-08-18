Galaxy Tab S10 Lite'ın tüm özellikleri sızdırıldı

Galaxy Tab S10 Lite özellikleri (beklenen)
Samsung Tab S10 Lite, 6 GB RAM, 128 GB/256 GB dahili depolama alanıyla (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir) geliyor. Önde 5 MP, arkada 8 MP kamera mevcut. 25 W hızlı şarjı destekleyen 8000 mAh bataryadan güç alıyor. Wi-Fi ve Wi-Fi + hücresel (5G) bağlantı seçeneğiyle geliyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 bağlantılarını destekliyor ve USB 3.2 Type-C girişi mevcut.
Galaxy Tab S10 Lite fiyatı ne kadar olacak?
Galaxy Tab S10 Lite, gri, kırmızı ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Wi-Fi modelinin 400 euro, 256 GB Wi-Fi + 5G modelinin 530 euro fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.
