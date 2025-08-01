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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Tab S11 serisinin yanında uygun fiyatlı Galaxy Tab S10 Lite modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tab S11 serisinin Ekim ayında piyasaya sürülebileceği, Tab S10 Lite'ın ise önümüzdeki ay resmiyet kazanabileceği iddia ediliyor. Bluetooth SIG sertifikasını alan Tab S10 Lite'ın bazı özellikleri şimdiden ortaya çıkmış durumda.

Galaxy Tab S10 Lite beklenen özellikler

Geçtiğimiz hafta Galaxy Tab S10 Lite, FCC tarafından onaylandı. Cihazın 45 W şarj destekli bataryaya sahip olacağı ve S Pen ve klavye gibi aksesuarları destekleyeceği belirtiliyor. Daha önce yayınlanan bir Geekbench raporunda, tabletin Exynos 1380 yonga seti ve 6 GB RAM'e sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Cihazın Wi-Fi ve 5G destekli sürümlere sahip olacağı belirtiliyor.

Galaxy S26 Pro ve S26 Edge daha büyük batarya ile gelecek 21 sa. önce eklendi

Galaxy Tab S11 serisine gelince, son raporlar Tab S11 Ultra modelinin Dimensity 9400 Plus, 12 GB RAM, 45 W şarj destekli 11.600 mAh batarya ve Android 16 ile donatılacağını ortaya koyuyor.

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Samsung Galaxy Tab S10 Lite yakında geliyor: Neler sunacak?

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