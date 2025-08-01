Samsung Galaxy Tab S10 Lite yakında geliyor: Neler sunacak?

Galaxy Tab S10 Lite beklenen özellikler
Geçtiğimiz hafta Galaxy Tab S10 Lite, FCC tarafından onaylandı. Cihazın 45 W şarj destekli bataryaya sahip olacağı ve S Pen ve klavye gibi aksesuarları destekleyeceği belirtiliyor. Daha önce yayınlanan bir Geekbench raporunda, tabletin Exynos 1380 yonga seti ve 6 GB RAM'e sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Cihazın Wi-Fi ve 5G destekli sürümlere sahip olacağı belirtiliyor.
Galaxy Tab S11 serisine gelince, son raporlar Tab S11 Ultra modelinin Dimensity 9400 Plus, 12 GB RAM, 45 W şarj destekli 11.600 mAh batarya ve Android 16 ile donatılacağını ortaya koyuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: