    Samsung Galaxy Tab S11 Avrupa fiyatları belli oldu

    Samsung Galaxy Tab S11 ve Samsung Galaxy Tab S11 Ultra tablet modellerinin Avrupa fiyatları yavaş yavaş şekilleniyor. Yüksek fiyatlar bekleyenleri üzebilir.     

    Samsung Galaxy Tab S11 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un kısa süre içerisinde tanıtmasını beklediğimiz Galaxy Tab S11 amiral gemisi tablet serisinin fiyatlandırması da belli oldu. Polonyalı e-ticaret sitelerinde şimdiden yeni tablet modelleri listelenmeye başladı. 

    Samsung Galaxy Tab S11 Avrupa fiyatları

    Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Tab S11 modelinde 11 inçlik 2560x1600 piksel AMOLED ekran, Dimensity 9400 yonga seti, 8400mAh batarya, 45W hızlı şarj yer alıyor. Galaxy Tab S11 Ultra modelinde ise 14.6 inçlik 2960x1848 piksel AMOLED ekran, 11600mAh batarya farklılıkları var.

    Polonya’da Galaxy Tab S11 modelinin 256GB Wi-Fi baz versiyonu 960 Euro başlangıç fiyatına sahip. 5G 128GB baz versiyonu ise 1030 Eurodan başlıyor. Galaxy Tab S11 Ultra ise 512GB Wi-Fi baz versiyonu 1475 Euro, 5G 256GB baz versiyonu da 1475 Euro şeklinde başlıyor. 

    Daha önce sızdırılan haberlerde ise Galaxy Tab S11 tarafında 899 Euro-1049 Euro başlangıç, Galaxy Tab S11 Ultra tarafında 1339 Euro başlangıç fiyatı verilmişti. Ülkeye göre 50-100 Euro farklılıklar olduğu görülüyor. 
     

