Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Tab S11 serisinden ilk resmi sinyal geldi: Hızlı şarj detayı netleşti

    Samsung’un yeni nesil tableti Galaxy Tab S11, Avrupa'da sertifika alarak varlığını doğruladı. Sertifikayla birlikte cihazın 45W hızlı şarj desteği sunacağı da kesinleşti.

    Samsung Galaxy Tab S11 serisinden ilk resmi sinyal geldi Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni nesil üst düzey tabletiyle ilgili ilk işaretler ortaya çıkmaya başladı. Avrupa'da alınan yeni bir sertifikasyon, Galaxy Tab S11 serisinin yolda olduğunu gösteriyor. Henüz teknik özelliklerin tamamı bilinmiyor ancak cihazın sunduğu hızlı şarj desteği dikkat çekiyor. Paylaşılan bilgilere göre bu model, amiral gemisi sınıfında yer alacak.

    Avrupa pazarında sunulması beklenen bu tablet, UL Demko veri tabanında "SM-X736B", "SM-X736N", "SM-X730" ve "SM-X736C" model numaralarıyla listelendi. Bu numaralar muhtemelen farklı ülke ve versiyonlara işaret ediyor. Sertifikaya göre Galaxy Tab S11, Samsung’un en yüksek hızlı şarj desteği olan 45W gücünde şarjla geliyor. Bu detay, cihazın premium sınıfa konumlandırıldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

    İlginç bir detay ise geçtiğimiz ay GeekBench'te ortaya çıkan başka bir Galaxy Tab S11 modelinde görüldü. Bu cihazda, MediaTek’in en güçlü işlemcisi olan Dimensity 9400+ yer alıyordu. Aynı modelde 12 GB RAM ve kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu nedenle, şimdi sertifika alan modelin Galaxy Tab S11 Ultra olabileceği ihtimali konuşuluyor.

    Öte yandan Samsung’un bir önceki nesilde izlediği strateji, bu yılki beklentileri de etkiliyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Tab S10’un yalnızca Plus ve Ultra sürümleri tanıtılmış, temel model pas geçilmişti. Görünüşe göre marka benzer bir yaklaşımı bu seride de sürdürebilir. Ancak bu şimdilik netlik kazanmış değil. Daha fazla bilgi için resmi tanıtımı beklemek gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 1 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 17 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 20 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4 harfli plaka olur mu yapı kredi davet et kazan evi karınca basması deprem havuzdan sonra göz bulanıklığı ne zaman geçer birevim araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum