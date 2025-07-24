Galaxy Tab S11 serisinden ilk resmi sinyal geldi: Hızlı şarj detayı netleşti

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Samsung’un yeni nesil üst düzey tabletiyle ilgili ilk işaretler ortaya çıkmaya başladı. Avrupa'da alınan yeni bir sertifikasyon, Galaxy Tab S11 serisinin yolda olduğunu gösteriyor. Henüz teknik özelliklerin tamamı bilinmiyor ancak cihazın sunduğu hızlı şarj desteği dikkat çekiyor. Paylaşılan bilgilere göre bu model, amiral gemisi sınıfında yer alacak.

Avrupa pazarında sunulması beklenen bu tablet, UL Demko veri tabanında "SM-X736B", "SM-X736N", "SM-X730" ve "SM-X736C" model numaralarıyla listelendi. Bu numaralar muhtemelen farklı ülke ve versiyonlara işaret ediyor. Sertifikaya göre Galaxy Tab S11, Samsung’un en yüksek hızlı şarj desteği olan 45W gücünde şarjla geliyor. Bu detay, cihazın premium sınıfa konumlandırıldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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İlginç bir detay ise geçtiğimiz ay GeekBench'te ortaya çıkan başka bir Galaxy Tab S11 modelinde görüldü. Bu cihazda, MediaTek’in en güçlü işlemcisi olan Dimensity 9400+ yer alıyordu. Aynı modelde 12 GB RAM ve kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu nedenle, şimdi sertifika alan modelin Galaxy Tab S11 Ultra olabileceği ihtimali konuşuluyor.

Öte yandan Samsung’un bir önceki nesilde izlediği strateji, bu yılki beklentileri de etkiliyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Tab S10’un yalnızca Plus ve Ultra sürümleri tanıtılmış, temel model pas geçilmişti. Görünüşe göre marka benzer bir yaklaşımı bu seride de sürdürebilir. Ancak bu şimdilik netlik kazanmış değil. Daha fazla bilgi için resmi tanıtımı beklemek gerekecek.

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Samsung Galaxy Tab S11 serisinden ilk resmi sinyal geldi

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