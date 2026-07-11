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    Samsung Galaxy Tab S12 Plus ilk kez görüntülendi

    Samsung Galaxy Tab S12+ için ortaya çıkan ilk gerçek görüntü, ön tasarımı netleştirirken Ultra modelle arasındaki farkı da gözler önüne seriyor. Yeni seri sonbaharda tanıtılabilir. İşte detaylar:

    Samsung Galaxy Tab S12 Plus ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Tab S12+ modeli, resmi tanıtım öncesinde düzenleyici kurum belgelerinde ortaya çıkan gerçek bir görüntüyle gündeme geldi. Safety Korea sertifikasyonunda yer alan fotoğraf, tabletin ön tasarımına ilişkin ilk somut ayrıntıları sunarken şirketin Galaxy Tab S12 serisinde standart ve Ultra modelleri arasında daha belirgin bir tasarım ayrımı yapmayı planladığını gösteriyor. Görüntü, daha önce ortaya atılan bazı iddiaların aksine Galaxy Tab S12+'ın ekran içine yerleştirilmiş delikli kamera yerine, ön kamerayı ekran çerçevesine entegre eden bir tasarımı koruduğunu ortaya koyuyor.

    İşte Galaxy Tab S12 Plus'ın sertifikasyon görseli:

    Safety Korea veri tabanında Galaxy Tab S12+, Wi-Fi sürümü için SM-X840 ve Güney Kore'ye yönelik 5G modeli için SM-X846N numaralarıyla listelendi. Sertifikasyon dosyasında bulunan ön panel görüntüsü, cihazın ekran çerçevelerini büyük ölçüde önceki nesle benzer şekilde koruduğunu gösteriyor. Daha önce hem Galaxy Tab S12+ hem de Ultra modelinin delikli ön kameraya sahip olacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Ancak son görüntü, Plus modelinde ön kameranın çerçeve içine yerleştirilmeye devam ettiğini ortaya koyarak bu beklentilerin en azından şimdilik doğrulanmadığını gösteriyor.

    Samsung Galaxy Tab S12 Plus ilk kez görüntülendi
    Tasarım değişikliklerinin yanı sıra performans tarafında da dikkat çekici bir güncelleme bekleniyor. Sızıntılara göre Galaxy Tab S12 serisi, MediaTek'in 3 nanometre üretim sürecine sahip Dimensity 9500 işlemcisinden güç alabilir. Bu yonga setinin, önceki nesilde kullanılan Dimensity 9400+ platformuna kıyasla daha yüksek işlem gücü ve enerji verimliliği sunması bekleniyor. Böyle bir yükseltme, özellikle aynı anda birden fazla uygulama çalıştıran kullanıcılar, içerik üreticileri ve mobil oyun performansına önem verenler açısından önemli kazanımlar sağlayabilir.

    Ekran ve batarya tarafında ise mevcut serinin genel çizgisinin korunacağı yönünde iddialar bulunuyor. Galaxy Tab S12 Ultra'nın selefindeki 14,6 inç ekranı ve yaklaşık 11.600 mAh kapasiteli bataryayı büyük ölçüde koruyacağı öne sürülüyor. Galaxy Tab S12+'ın ise Galaxy Tab S10+ ile benzer şekilde 12,4 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Sertifikasyon görseli de cihazın fiziksel ölçülerinde önemli bir değişiklik yapılmadığı izlenimini veriyor. Mevcut bilgiler, Samsung'un yeni Galaxy Tab S12 serisini Eylül veya Ekim 2026 döneminde tanıtabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak yeni sertifikasyon kayıtları ve resmi paylaşımlar, serinin donanım özellikleri ile tasarım tercihlerini daha net biçimde ortaya koyacaktır.

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