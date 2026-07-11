Samsung Galaxy Tab S12 Plus ilk kez görüntülendi

İşte Galaxy Tab S12 Plus'ın sertifikasyon görseli:
Safety Korea veri tabanında Galaxy Tab S12+, Wi-Fi sürümü için SM-X840 ve Güney Kore'ye yönelik 5G modeli için SM-X846N numaralarıyla listelendi. Sertifikasyon dosyasında bulunan ön panel görüntüsü, cihazın ekran çerçevelerini büyük ölçüde önceki nesle benzer şekilde koruduğunu gösteriyor. Daha önce hem Galaxy Tab S12+ hem de Ultra modelinin delikli ön kameraya sahip olacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Ancak son görüntü, Plus modelinde ön kameranın çerçeve içine yerleştirilmeye devam ettiğini ortaya koyarak bu beklentilerin en azından şimdilik doğrulanmadığını gösteriyor.
Ekran ve batarya tarafında ise mevcut serinin genel çizgisinin korunacağı yönünde iddialar bulunuyor. Galaxy Tab S12 Ultra'nın selefindeki 14,6 inç ekranı ve yaklaşık 11.600 mAh kapasiteli bataryayı büyük ölçüde koruyacağı öne sürülüyor. Galaxy Tab S12+'ın ise Galaxy Tab S10+ ile benzer şekilde 12,4 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Sertifikasyon görseli de cihazın fiziksel ölçülerinde önemli bir değişiklik yapılmadığı izlenimini veriyor. Mevcut bilgiler, Samsung'un yeni Galaxy Tab S12 serisini Eylül veya Ekim 2026 döneminde tanıtabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak yeni sertifikasyon kayıtları ve resmi paylaşımlar, serinin donanım özellikleri ile tasarım tercihlerini daha net biçimde ortaya koyacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: